Viento y olas como combustible para celebrar el Cabarete Kite Festival

Manuel Betances

Especial para Listín Diario

Cabarete, Puerto Plata

Es definitivo que el distrito municipal de Cabarete, en Puerto Plata, ya es reconocido como la capital de los deportes acuáticos en nuestro país.

Nos consta desde hace años gracias a la cantidad de actividades, encuentros, escuelas para la enseñanza de los mismos y, sobre todo, las competencias que tienen carácter y rigor internacional, con la visita de deportistas de las distintas disciplinas que allí se practican.

Lo mejor de todo: cada año las cifras aumentan.

En nuestra reciente visita a la costa norte ha quedado en evidencia que el sector se ha ganado el sitial que tiene, y más aún de que el kitesurf (junto al surf, windsurf, stand up paddle y la nueva modalidad del hydrofoil board) es (y son) un deporte; que quienes lo practican son atletas; y de que si la región Este de la isla tiene como potencial deportivo al béisbol, entonces Cabarete tiene a una gran población de talento joven que ve en las olas una vía de escape para un mejor futuro. Así de simple.

Esta versión del Cabarete Kite Festival estuvo llena de actividades a lo largo de una semana intensa, con el mar como testigo: fiestas nocturnas, degustaciones, conferencias y charlas, limpieza de playas y, claro, la competencia principal, donde un atleta se llevó el gran premio.





Madeline Corniel durante su participación en la versión número 10 del festival. © Pedro Braulio Álvarez & Mattias Ruby



EL FESTIVAL, CON SUSI MAI

Es por eso que conversamos con la responsable de todo este engranaje, la dominico-alemana Susi Mai, quien reside en República Dominicana desde 1989, convirtiéndose en activista, promotora de actividades ligadas a estos deportes y en 2003 inició su carrera profesional como kitesurfer recorriendo todo el mundo.

“Este año hemos querido ofrecer un festival con componentes diferentes, y se nota la evolución, ya que en 2019 queremos educar sobre la conservación y cuidado de los océanos, ofreciendo conference talks con renombradas personalidades ligadas a varias áreas de la ciencia, y como evento principal este festival trae la clasificatoria para el Red Bull King of the Air que será celebrada en febrero de 2020 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica”, nos cuenta Susi mientras rememora su adolescencia en la playa local.



En ese orden, comenta que ese evento es una competencia anual de kiteboarding que tiene como finalidad escoger al rey del freestyle, donde los riders compiten haciendo una variedad de trucos en cada salto y se toma en cuenta el estilo más original y la altura de cada peak air.



Posito Martínez muestra su destreza con el kite. © Pedro Braulio Álvarez & Mattias Ruby





“El kite es una cometa que te hala sobre una tabla de surf o tabla con botas especiales, y como siempre ha existido esa fascinación de volar, es el deporte perfecto para dejarse llevar por la imaginación sobre el agua”, enfatiza Mai.

Empero, más que ver deportes acuáticos también tuvimos la oportunidad de tener un intercambio de ideas y conocer figuras internacionales de diferentes áreas de las ciencias, invitados que les gusta el kite, el surf, el mar, y tienen todo eso en común.



“Por eso hay que incentivar a que todos vengan y conozcan, y que haya continuidad y se involucren con las fundaciones a nivel local. La muestra es que el pueblo se ha ido involucrando poco a poco, y algo importante es que República Dominicana ha aprendido con el tiempo cuáles son las consecuencias de quebrantar la naturaleza”, concluye la organizadora dejando claro que la idea es que esta plataforma crezca y sea un festival del océano cada año.



Susi Mai y Luis Alberto Cruz . © Manuel Betances



LA COMPETENCIA Y SUS RESULTADOS

Luego de varios días de sol y actividades variadas, el pasado sábado 27 de julio el representante de Red Bull King of the Air, Alex Vliegge, dijo: “Vinimos a Cabarete en búsqueda del rider big air extremo más completo, y lo hemos encontrado”.



Así anunciaron al ganador. Gracias a su diversidad y estilo poderosamente agresivo, Luis Alberto Cruz aseguró su triunfo sobre Posito Martínez (ambos locales y amigos de siempre), resultando en un pasaje directo a Ciudad del Cabo para enfrentar a los mejores riders en la escena del big air internacional.



Luis Alberto Cruz, un joven de 28 años, al momento de bajar del podio nos contó: “Este triunfo es muy importante, tanto para el país como para la marca Star Kite, que me está apoyando en estos momentos, ya que no todo el mundo tiene el chance de llegar al King of the Air de Red Bull. Me siento muy orgulloso de representar al país y vamos a dar lo mejor en Sudáfrica para ese gran reto que viene”.



La emotividad se hizo palpable al dejar claro que su familia estaba ahí apoyándolo como siempre, fundiéndose todos en un abrazo ante el aplauso del público.





El grupo de ganadores del Cabarete Kite Festival 2019. © Pedro Braulio Álvarez & Mattias Ruby



La segunda tabla de premiación fue completada con la categoría femenina, cuando Helena Lundberg se alzó con el tercer lugar, muy cerca de Keila Ponti en el segundo, mientras que la ripper local Madeline Corniel (representante de Mariposa Foundation) logró el salto mayor, ganando el primer puesto.



Lo que se aproxima para Luis Alberto es la posibilidad de conquistar esta competencia en Ciudad del Cabo en 2020, y así poder avanzar hasta las olimpíadas de las Youth Olympic del año próximo, donde en 2018 el también dominicano Adeury Corniel conquistó el primer lugar y medalla de oro en la categoría de kitesurf, en Buenos Aires, Argentina.



ANÉCDOTA DE CIERRE

“Si tú no te montas en un kite o una tabla de surf, no puedes comprender qué se siente; cómo es la adrenalina que sentimos nosotros al montar una ola o volar por los aires”.

De esta forma me recibió el veterano kitesurfista Luciano González a mi llegada a la playa La Boca (a unos 15 minutos de Cabarete), previo a la cobertura de esta competencia. Se trata de un enclave donde desemboca el río Yásica y conecta con el océano entre dunas y agua dulce. La idea era que los participantes del Cabarete Kite Festival hicieran un down wind hasta Playa Encuentro.



De modo que mi último día en Cabarete no me quedó más remedio que seguir el consejo de Luciano y dirigirme a la escuela 321TakeOff de Marcus Bohn y tratar de montar una ola. ¿Que cuántas veces me caí de la tabla? En un próximo reportaje, la respuesta…



Las chicas ganadoras. © Pedro Braulio Álvarez & Mattias Ruby