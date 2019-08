Libro de escritora de origen dominicano será llevado al cine

Carolina Pichardo

Santo Domingo, RD

La escritora de origen dominicano Elizabeth Acevedo confirmó a Listín Diario que su nuevo libro "With the fire on high" tendrá una adaptación cinematográfica.

La novela, que fue lanzada en mayo de este año, cuenta la historia de Emoni Santiago una adolescente de origen puertorriqueño que salió embarazada a temprana edad y tiene el sueño de convertirse en una reconocida chef internacional. Los derechos para la realización del filme fueron adquiridos por Picturesart.

"No tenemos ningún detalle todavía, ahora mismo estoy trabajando en escribir un guion fuerte que refleje el día a día de Emoni Santiago", dijo la autora.

Confesó que siempre ha soñado que sus libros sean adaptados a películas, y está esperanzada que este no será el último.

"Toda la comunicación pasó a través de mi agencia de filmes y hubo algunas compañías de producción y estudios que estaban interesados en adquirir los derechos del filme. Sin embargo, sentí que PictureStart era la mejor compañía para este proyecto. Me conecté con la vicepresidenta ejecutiva Lucy Kitada y me asombré cuando se acercaron a mi no solo para el filme, sino también apra hacer el guion", comentó Acevedo.

Acevedo ganó recientemente la Medalla Carnegie, el premio de literatura infantil y más importante de Gran Bretaña, por su primera novela "The Poet X".