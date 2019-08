Infartos al miocardio pueden ser provocados por contaminación ambiental

EFE

México

Las partículas provenientes de la contaminación puede acelerar infarto al miocardio, ya que la acumulación de las mismas puede producir vasoconstricción y daño severo isquémico, alertó este lunes una investigación mexicana.

El estudio fue realizado por la neuropatóloga e investigadora de la Universidad del Valle de México Lilian Calderón, quien explicó a través de un comunicado que debido a su tamaño nanométrico estas partículas se introducen a través de la inhalación por el tracto respiratorio y son transportadas por el torrente sanguíneo.



Debido a ello, pueden llegar a cualquier órgano, e incluso los bebés en el útero pueden sufrir cambios genéticos.



En su investigación titulada "Nanopartículas magnéticas de contaminación atmosférica derivadas de la combustión -y la fricción- en corazones humanos", la experta analizó 72 corazones humanos de personas fallecidas en edades de entre 9 y 24 años.



La mayoría de ellos eran residentes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y "a pesar de su juventud, ya presentaban un daño neurovascular significativo y la enfermedad de Alzheimer en evolución", dijo la especialista.



En el análisis se encontró que estas partículas contienen diferentes materiales orgánicos e inorgánicos, incluyendo endotoxinas y metales que producen un estrés oxidativo importante y alteran cada uno de los organelos del ventrículo derecho e izquierdo.



Esto daña directamente al miocardio y trae alteraciones con consecuencias graves a corto y largo plazo.



La investigadora también encontró que altas concentraciones de magnetita e hidrocarburos poliaromáticos unidos a partículas, especialmente el benzopireno de alto peso molecular formado durante la combustión, pueden causar leucemia.



La experta dijo que esto es preocupante debido a que un niño inhala diferentes volúmenes de contaminantes que un adulto o que una persona de la tercera edad.



Es por ello que los pequeños deben evitar realizar actividades deportivas a las 12 del día.



"Ya que esto provoca que ingrese una gran cantidad de aire contaminado en relación a su tamaño y por sus características tienen un cerebro en desarrollo vulnerable a cualquier alteración neurotóxica", explicó Calderón Garcidueñas.



Explicó que si no se compensa la inflamación crónica del miocardio y el estrés oxidativo del retículo endoplásmico, se puede estimular el desarrollo de estados cardiovasculares fisiopatológicos en niños y adultos jóvenes en ambientes contaminados.



Resaltó la importancia de atender las recomendaciones de contingencias ambientales, tales como, no exponerse en los horarios pico de contaminantes, evitar exposición durante tiempo prolongado a vialidades con tráfico pesado, no exponerse a quema de madera, ni de petardos.



Mientras que en los niños, dijo, es imprescindible que realicen ejercicio en ambientes cerrados, tomar vitamina D y tener dieta basada en verduras, nueces, almendras, carne en cantidades moderadas, aceite de oliva y evitar bebidas con fructuosa y energéticas.