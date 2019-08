La ‘big data’ y la digitalización del historial clínico

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

Teresa, de 39 años, tiene falcemia, lupus y otras complicaciones de salud, y cada vez que hace una crisis, además de los fuertes dolores y las transfusiones sanguíneas, tiene la preocupación de si los especialistas que la atenderán conocen su historial clínico.

Es obvio que no y una muestra es que la hematóloga que la atendía en un hospital de la capital fue trasladada a otro centro, y en una de sus crisis no había cama para ser ingresada allí.

“Tuve que ir a otro hospital, donde no me conocen ni saben los medicamentos que me aplican ni los procesos y complicaciones que he tenido. Ellos tienen que empezar de cero”, expresa la mujer.

Si en el país se usara la big data, la digitalización del historial clínico y otras herramientas tecnológicas, no existiera la preocupación que expresa esta paciente y que viven miles de dominicanos, ya que con un solo clic, sin importar el centro donde se atienda, el médico tendría acceso a su historial clínico sin tener que comenzar de cero con analíticas ni estudios de imágenes.

Hay muchos países que han avanzado en la digitalización del historial clínico del paciente y en República Dominicana al menos tres centros privados lo tienen.

¿Qué se logra?

Con la big data se integran datos clínicos a gran escala, imágenes y resultados de investigaciones, así como de estilo de vida de los pacientes y, según explica a Listín Diario la experta María Clara Horsburgh, eso permite a los especialistas encontrar soluciones cada vez más personalizadas para mejorar la atención de los pacientes. También contribuye a reducir los costos en el sistema de salud.

Horsburgh, quien es gerente médica del Grupo Roche Argentina, fue entrevistada en Sao Paulo, Brasil, mientras participaba en el Roche Press Day 2019, organizado por la farmacéutica el pasado mes de julio.

Mientras que Patrick Eckert, gerente general de Roche Brasil, dice que en la actualidad los datos son un factor clave en el avance de la salud y que quieren incentivar al desarrollo de iniciativas de gestión de datos que puedan ayudar a fortalecer la infraestructura digital del sector salud y apoyar la sostenibilidad de esos sistemas de salud.

Desafío

Horsburgh considera que en la digitalización en sentido general hay algunas publicaciones que recaban que la mayor traba no es la tecnología, sino la receptividad, o sea que son barreras culturales las que impiden su adopción.

“Y puntualmente respecto a big data el desafío es darlo a conocer, o sea, el médico tiene que aprender tanto en estos días, porque salen moléculas nuevas todos los días, estudios clínicos nuevos con resultados todos los días y la incorporación de la genómica y de estas herramientas que permiten aprovechar los datos genómicos cada vez mejor, y es un desafío más a la educación del médico. No es que no tengan receptividad, sino que primero tienen que educarse sobre para qué sirven y después incorporarlas”.

Dice que luego hay que vencer la barreras de acceso porque al ser una tecnología tan novedosa, los sistemas de salud todavía no la reembolsan y todavía no es fácil el acceso a estas pruebas más modernas.

“Pero, sin duda, es un avance para la ciencia tanto para el cáncer de mama como para todo tipo de tumores, así que debemos trabajar también en esa barrera de acceso para que los médicos la conozcan y la adopten”, puntualiza Horsburgh.

Redes sociales y ‘apps’

Las redes sociales y las aplicaciones también ayudan en cambios de estilo de vida, recordar fechas para las mamografías y otros estudios, así como el seguimiento a los tratamientos y compartir vivencias.

La digitalización tiene el enorme potencial de no requerir que haya equipos y especialistas en todos lados.

“Muchas veces las pacientes no tienen cerca de su domicilio equipos de cáncer de mama como para ir a hacerse los controles y consultas, pero si hubiera equipos para hacerse las mamografías y esas imágenes pudieran viajar hasta el especialista que se encuentra a cientos de kilómetros, eso también facilita el cuidado del paciente y facilita el diagnóstico precoz”.

Sepa más

Concepto.

El concepto de big data se refiere, según la Fundación del Español Urgente, a un conjunto de datos que, por su volumen y variedad y por la velocidad a la que necesitan ser procesados, supera las capacidades de los sistemas informáticos habituales.