¿Quién es Remo del Orbe?

Xiomarita Pérez

xiomaritabaila@gmail.com

Es un ser humano que aprecio, valoro, respeto y admiro por su forma de ser, por su sencillez, empatía, hospitalidad y sensibilidad.

Hace un par de años lo conocí a través de su primo Yova Bernard y a partir de ahí llevo una bonita relación de amistad.

Antes de conocerlo pensé que era inaccesible, pero no, es la persona más humilde que he conocido, tímida y tranquila, no le gustan las multitudes.

Remo del Orbe es el responsable de Remolacha.net, una página bastante conocida, principalmente por dominicanos y latinos esparcidos por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Remolacha.net es su esposa Evelyn, que fue quien lo ayudó a darle forma, ya que tiene visión para los negocios. Es la que administra y fue la que le dio el empuje al proyecto, además de haber estudiado Negocios.

Remo se ocupa más bien de buscar las informaciones contando, además, con un equipo de editores.

El éxito de Remolacha es por el respeto que ha tenido por el contenido de otras páginas.

Nadie se podría imaginar que una página tan famosa e importante tiene detrás a una familia que al visitarla no huele, ni por asomo, a “Remolacha”, en el hogar se respira paz y tiempo de calidad para sus hijos Zacarías y Leah.

Remo y su familia son los únicos dominicanos en la ciudad donde residen en Estados Unidos, la mayoría son “gringos”, se juntan, dialogan, hacen fiestas y la comida dominicana no se queda atrás.

Esta familia lleva una vida tan simple como dividirse los quehaceres domésticos. Aunque Remo no hace limpieza, trata de recoger los regueros antes de Evelyn llegar, para que no le dé un ataque, me dijo muerto de la risa. Pero los chicos y la “cocinadera” les toca a él.

Remo es simplemente una persona que le duele su país, le duele lo que le pasa a su gente y trata de publicar lo que es lo correcto, la verdad y a la misma vez entretener a su gente, por eso me encanta visitar su hogar y disfrutar del encanto de la vida simple, debajo de una mata de uvas parra que él sembró.