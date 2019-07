Exuberante: así es la colección “Cruise line” de Giannina Azar

Claudine Nova

Especial para L2

Santo Domingo

Nuevamente Giannina Azar nos dejó sin aliento. En un desfile colorido, exuberante, lleno de texturas, formas, collares, tocados y sombreros, fueron pasando más de 100 diseños en la pasarela de apertura del República Dominicana Fashion Week 2019.

Azar presentó “Cruise Line 2020” a beneficio de la Fundación Aid for Aids, en una pasarela donde se evidenció el trabajo en equipo dirigido por una mujer visionaria que sabe lo que su clientela demanda e interpreta a la perfección.



Continúa haciéndole una oda a la exageración, a las grandes dimensiones, evidenciadas en los sombreros y tocados de Alis Custodio que combinaron a la perfección con los bañadores y salidas cargadas algunas de piedras, otras con flecos y diferentes aplicaciones.



Giannina se rodeó de un equipo que dio esplendor a sus diseños, como la colombiana de las alpargatas Macarena by JC, los collares de Marycha y los zapatos de EGO. El estilismo y la dirección del desfile estuvieron a cargo de Nelson Garrido.



El verano, el calor, el trópico y las influencias caribeñas estuvieron presentes en este desfile que tuvo dos ediciones, la primera con el acto inaugural y la segunda a las 10 de la noche, por la cantidad de personas que esperaban afuera para poder disfrutar del espectáculo de moda.



Las 103 modelos que utilizó Giannina salían sin pausa y cuando ya uno creía que terminaba salieron la venezolana Alexandra Villegas y la cantante boricua Yolandita Monge, con vestidos realizados especialmente para ellas.



Este fue el broche de oro para cerrar un desfile que llenó las expectativas de quienes gustan del glamour y la exageración a que nos tiene acostumbrados Giannina Azar para quien la frase de Salvador Dalí “que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien", le va a la perfección.

DESFILES PARA ESTE JUEVES 25 DE JULIO

Hotel JW Marriott

6:00 p. m.: Desfile por la inclusión

7:00 p. m.: Dayana León, Sandy Sandoval, Ilaria Iemmi, Eddy Rambaldy

9:00 p. m.: Damaris Rubio

10:00 p. m.: Carolina Socías, Gil Rose, Raenrra