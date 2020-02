Tratamiento para anomalías cerebrales

Redacción L2

Santo Domingo, RD

El cerebro es un órgano complejo que, entre otras cosas, está compuesto por una red de arterias capilares y venas encargadas de nutrirlo.

En algunas ocasiones, según explica el neurocirujano Luis Eduardo Suazo, director de la Unidad de Accidentes Cerebrovasculares del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, Cedimat, se desarrollan variaciones y anomalías de esta red, las cuales conllevan a malformaciones arteriovenosas cerebrales.

Estas anomalías están constituidas por arterias de gran tamaño, tortuosas, un nido de vasos anormales entrelazados y unas venas dilatadas, algunas veces estrechadas, que reciben una presión para la cual no están preparadas.

Así lo explica Suazo, quien también labora en el Centro Gamma Knife Dominicano, agregando que estas lesiones carecen de capilares, por lo que el tejido cerebral adyacente no se puede oxigenar y en muchas ocasiones roba irrigación sanguínea, glucosa y oxígeno al tejido sano.

Aparato

La radiocirugía con rayos Gamma, también conocido como Gamma knife, constituye una de las herramientas más poderosas para el tratamiento de las malformaciones cerebrales.

De acuerdo con el especialista, este aparato trabaja mediante la colocación de un marco de estereotaxia en el que se fusionan imágenes de tomografía, resonancia y angiografía. Esto permite localizar de forma precisa y exacta el nido. La lesión es entonces dispersada con un mínimo de irradiación al tejido cerebral adyacente.

Como se trata de un procedimiento ambulatorio, mínimamente invasivo, su duración es de aproximadamente dos a seis horas. Todo dependerá del grado de complicación de cada caso.

De acuerdo con Suazo, el objetivo de la radiocirugía en las malformaciones arteriovenosas es cerrar totalmente la imperfección con el fin de prevenir futuros sangrados.

“Hemos tratado pacientes que han conseguido la desaparición de su lesión tanto clínica como angiográficamente. Cabe destacar que es posible conseguir la curación de malformaciones arteriovenosas cerebrales mediante la utilización de este aparato”, dice Suazo, añadiendo que recientemente se trató exitosamente al paciente número 800 con esta técnica.

Herramienta

Es efectiva para tratar ciertos tumores malignos que aparecen en el cerebro o llegan a este órgano, tumores cerebrales benignos, defectos de los vasos sanguíneos y problemas funcionales.

No requiere incisión

Este procedimiento es mínimamente invasivo. No se utiliza bisturí, por lo que no requiere ninguna incisión quirúrgica.