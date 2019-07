Lucha social: En búsqueda de un cambio

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

El activismo o militancia es la dedicación intensa a alguna línea de acción en la vida pública. En República dominicana existen varios jóvenes con deseos de lucha y espíritu aguerrido.

Con tan solo 18 años Esmeralda Mancebo vino a la capital, dejando atrás su natal Ocoa para estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Cautivada por las enseñanzas de Juan Bosch, empezó a integrarse en los frentes estudiantiles, durante el camino hacia su meta la vida le regaló tres muchachas que le enseñaron a movilizarse en la Capital, vestirse e inclusive maquillarse.

Esmeralda siempre ha sido una joven que lucha por el bienestar de su país, ansiosa por llevar una mejoría hacia su añorada provincia, empieza su proyecto con Carlos Castillo, el senador de Ocoa en ese entonces.

“Yo quería estudiar, vine en 2005, no tenía dónde vivir, estaba asustada porque no conocía a nadie y sabía algo sobre las dificultades que tiene una estudiante de pueblo que trata de integrarse a una metrópolis. Pues desde siempre he sentido la necesidad de aportar con mis acciones”, comenta decidida a continuar siendo una joven inclinada hacia la lucha social.

El deseo de superación y su carácter sensible la empujaron a poner todas las cartas sobre la mesa para construir un mejor país por aquellos que no tienen los recursos suficientes, ya que ella era una de esas voces apagadas hace algunos años atrás.

por su ardua labor como activista ha recibido varios reconocimientos, entre ellos: “Juventud ocoeña, huellas, impacto y contribución”,en su provincia natal.

Al igual que Esmeralda, Stiven Silfa no pierde la esperanza de que el senado dominicano este lleno de jóvenes proactivos, con ideas revolucionarias que ayuden a sacar adelante a República Dominicana. Con tan solo 25 años Silfa es miembro del Consejo Estudiantil de la UASD. Sus inicios en la política empezaron espontáneamente al asistir a una reunión con sus compañeros en un frente estudiantil.

La llama que mueve a este joven a querer cambiar la sociedad es la realidad del día a día, los problemas que se concentran en la cúpula del poder y la poca participación que le dan a la juventud dentro de la política, está deteriorando todo lo que se construyó en el pasado.

“Yo creo que si le dan la oportunidad a la juventud de exponer sus ideas, las cosas pueden ser distintas, pero para eso hay que romper con el rentalismo, borrar la idea de que para inscribir o aspirar necesitas tener sumas muy altas de dinero”, expresó Silfa.

El deseo de este activista es crear un movimiento nuevo, de jóvenes que vengan de distintas carreras pero movidos por el deseo de colaborar con la nación, que no tengan ligas con los políticos actuales ni cola que le pisen.

Poco interés

En el país, la taza de jóvenes involucrados en asuntos políticos es muy mínima, por lo que estos futuros líderes se proponen a cambiar esta triste realidad.

Importancia

La política es la herramienta de mayor relevancia social en un sistema democrático. Con ella se construyen y se preservan los espacios de poder.