Conozca todas las aristas de un tema que provoca preocupación

Bernadette Sánchez

Especial para L2

Santo Domingo, RD

La ideología de Género es un concepto que ha generado preocupación y opiniones encontradas entre diferentes sectores de la sociedad, pues entienden que atenta contra los valores y la integridad de la familia. Profesionales de la conducta como los psicólogos clínicos explican abiertamente en qué consiste este fenómeno que parece haber puesto el mundo de cabeza.

Para tener una idea clara de lo que es la ideología de género, Regina Pérez Lama, psicóloga clínica, ofreció para este artículo una panorámica bastante interesante basada en aspectos como la sexualidad, fisiología y política. En este tenor la profesional trae una cita del experto en el tema Agustín Laje: “La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas, que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican de acuerdo a la cultura. Sus promotores tienden a responder que en realidad no existe, lo cual por su definición queda demostrado que si existe, como tal. La idea central de esta es que, sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a desconstruirnos”.

Al escuchar este término “desconstruirnos” cualquiera pensaría que un ser humano es un robot, que puedes armarlo por piezas. Pero, ¿A quiénes afecta más la ideología de género? “Sin lugar a dudas, a los niños, especialmente a aquellos que se encuentran en una etapa de su vida en la que no tienen claro el concepto de sexualidad. “Todos nacemos varón o hembra, pero la conciencia de esto se desarrolla durante la infancia”. Cita que el colegio Americano de Pediatras señala, a raíz de un estudio realizado, lo siguiente: “Nadie nace con género, todo ser humano nace con un sexo biológico”, dice Pérez.

Esta toma de consciencia se desarrolla con el tiempo y, como todos los procesos del desarrollo, puede ser descarrilado por las percepciones subjetivas de la infancia como son las relaciones y las experiencias negativas ocurridas. Las personas que se identifican con la sensación de pertenecer al sexo opuesto o en algún punto intermedio, no forman un tercer grupo sexual, siguen siendo hombres o mujeres biológicos. Así lo asegura Pérez, experta en educación Montessori para niños de tres a seis años, en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Vida Práctica, Sensorial y Cultura.

“Los niños pueden sentirse muy confundidos y angustiados al no recibir una explicación lógica sobre su sexo (no su género) y encontraría barreras antinaturales para identificarse con el sexo que le corresponde biológicamente. En casos donde un niño biológicamente sano cree que es lo contrario a su sexo biológico, se produce un problema psicológico, no físico y, por tanto debe ser tratado como tal.

Comenta que es importante educar al niño sobre sexualidad, tanto en el hogar como en las escuelas, y ha creado una gran confusión el hecho de que se lleve a las aulas la enseñanza de la ideología de género. Se debe entender que son dos hechos totalmente aislados.

En la medida en que van creciendo debemos ir educándoles adecuadamente en este tema, de acuerdo a su edad y madurez. La sexualidad es un aspecto natural en los seres humanos, una función de la persona como comer, caminar, leer, estudiar, etcétera. Y como tal, debe ser un tema tratado con naturalidad, honestidad, cariño y debe tener su propio espacio dentro del proceso, así lo asegura la psicóloga clínica.

Ideología de Género y Homosexualidad

Por muchos años los homosexuales fueron discriminados y maltratados, sin derechos legales en caso de convivir por años con una pareja de su propio sexo. Ahora bien, si se permite que la ideología de género se instaure o se normalice, entrando en las escuelas y adoctrinando niños que, sin tener la madurez ni la definición de su personalidad, que está en construcción, se estaría posiblemente fomentando esta conducta como algo normal, lo cual es una mentira, porque la mayoría de las personas en el mundo son heterosexuales. Una de las banderas que alzan los miembros del LGBT es que tuvieron que conformarse en un lobby por la discriminación y los malos tratos de los que eran objetos. Ellos, en este aspecto tienen razón. Por muchos años fueron discriminados y maltratados.

Contexto laboral

En el aspecto laboral la ideología de género tiene una connotación importante, pues una persona puede decidir si se siente hombre o mujer según su conveniencia, al menos así parece ser, ya que Pérez asegura que en los países donde una persona es como se autopercibe, si quiere optar por pertenecer al equipo femenino de Football, solo debe decir que se considera mujer y aunque biológicamente sea hombre, con la fuerza de un hombre, nadie le puede impedir ingresar. Por ejemplo, En Argentina tienen una ley que indica que un hombre se puede retirar a la edad de 65 años y la mujer a los 60.

PERFIL

Es catedrática universitaria

Tiene Maestría en Psicología Clínica y Adolescente en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha realizado Entrenamiento en Derecho de Familia Para Instituciones Educativas.