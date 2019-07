La copa menstrual: Una alternativa ecológica frente a las toallas y tampones

Estefany Rodríguez Vier

estefany.rodriguez@listindiario.com

Santo Domingo

Puede que en algún momento hayas escuchado sobre este producto o simplemente desconozcas el revolucionario método.

Más allá de las compresas (toallas sanitarias) y los tampones, existen las copas menstruales o copa vaginal, una opción amigable con el medio ambiente y beneficiosa para muchas.

¿Qué es esto? Es un recipiente que se inserta en la vagina durante la menstruación y se adapta a sus paredes sin moverse. De esta forma, actúa como barrera del flujo menstrual, reteniéndolo en el interior de la copa hasta que se extrae y se desecha en el lavamanos o inodoro, explica Mayerling Guzmán Álvarez, obstetra y ginecóloga colposcopista.

Su uso proporciona amplios beneficios. Guzmán Álvarez resalta que la copa vaginal no seca las paredes vaginales, tampoco araña ni deja restos en el interior del cuerpo. Este método no produce olores indeseados ni provoca irritaciones o alergias, ya que no contiene productos químicos en su composición como los tampones.

Otra ventaja es que su contacto con la vulva es nulo, por lo que no suele producir humedad, calor o irritación (dermatitis por contacto), mucho menos sobreproducción de hongos y bacterias, algo frecuente en quienes usan compresas.

A continuación, Guzmán Álvarez responde algunas preguntas básicas que puedes tener sobre la copa menstrual:

¿Podría este utensilio provocar alguna infección o enfermedad en el sistema reproductor?

Al igual que los productos cotidianos que se utilizan para el período menstrual, un uso inadecuado en cuanto a la higiene se refiere puede ocasionar infecciones vaginales. No obstante, la copa menstrual está elaborada con materiales no absorbentes y libres de químicos, lo cual no altera el pH y mantiene la microbiota vaginal lo más intacta posible, por lo que las infecciones disminuyen.

Antes de optar por este método, investiga sus pros y contras. Consulta a tu ginecólogo para aclarar dudas y recibir instrucción. Debes preguntarte si la copa menstrual se adapta a tu estilo de vida o cambiará tu rutina habitual, comenta la especialista.

¿Quiénes pueden usarla?

Todas las mujeres que tengan sus genitales sin alguna modificación anatómica, ya sea genéticamente o por alguna patología propiamente de la vagina o genitales externos.

¿Una chica sin haber tenido relaciones sexuales es apta?

Claro que sí. Para eso existen copas menstruales destinadas a jóvenes que aún no han tenido relaciones sexuales coitales, tomando en cuenta y aclarando que el himen de la mujer no solo se perfora o se rompe con una relación coital.

Recomiendo que primero sea vista por su ginecólogo para que pueda determinar si tiene las condiciones para utilizar la copa sin que esto le provoque alguna molestia no deseada al colocarla.

¿Cómo debe ser usada la copa menstrual?

Se dobla o se enrolla en forma de tampón, se desliza suavemente al interior de la vagina donde adopta la forma de la misma, una vez está llena la copa suele descender un poco, pero no sale si no es extraída. A través de la práctica sabrá en qué tiempo debe retirarla según su flujo o la actividad que realice durante el día.

Para retirar se introducen parcialmente dos dedos y se hace una tracción suave por medio del apéndice o rabito de la copa.

¡Ojo! Es muy importante lavar bien las manos antes de colocarla o retirarla, y después de cada uso se vacía y se limpia con agua o un papel para que te la puedas insertar de nuevo.

En el momento que acaba el período de la menstruación de ese mes, se esteriliza con agua hervida y se guarda para el período menstrual siguiente. Se considera un producto totalmente ecológico.

La copa se introduce en el cuerpo y puede llegar a estar hasta 12 horas sin tener que extraerla. Se puede utilizar desde el primer hasta último día de menstruación. ISTOCK Y CORTESÍA DE LA ENTREVISTADA

¿Podría el cuerpo rechazar este método?

El porcentaje de rechazo es casi nulo.

¿Qué diferencia tiene este producto de los demás utilizados para el flujo menstrual?

Este producto es reutilizable, después de cada uso no se tira, se sigue usando, por lo que hay menos coste y menos desechos; no produce malos olores; se puede utilizar hasta 12 horas, aunque bien sabemos que esto va a depender del flujo; se puede cuantificar en mililitros tu flujo menstrual.

Puedes observar cualquier cambio en cantidad, color o aspecto del flujo menstrual.

¿Es recomendado por los especialistas?

Si bien todavía faltan estudios de contundencia, en España, Canadá y Sudáfrica, el uso de la copa está generalizado hace años. Se realizaron estudios con las jóvenes de Kenia, las cuales tienen dificultad con el acceso a productos de higiene íntima, la copa menstrual fue favorable de manera contundente.

Las opiniones de este lado del mundo y en especial nuestro país aún están divididas, ya sea por falta de conocimiento y/o actualización acerca del tema; mientras, se han realizado investigaciones y ya hay dos que sostienen que comporta menos riesgo de infecciones por vaginosis bacteriana, que es lo que se toma en cuenta con esta categoría de productos.

EN PUNTOS

Consejo.

Antes de utilizarla, la mujer debe conocer su cuerpo, dejar los tabúes que la sociedad ha impuesto de que la menstruación es algo poco higiénico, porque con la copa menstrual se tiene contacto directo con la vagina.

Variedad.

Se comercializan varias tallas, adaptadas a las necesidades. Existen pequeñas (S), medianas (M) y grandes (L). Existen dos tipos de modelos, uno con forma de campana y otro, de diafragma.