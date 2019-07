El maquillaje también es cosa de ellos

Jaclin Campos

jaclin.campos@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Hace cerca de cuatro años que Luisandy Martínez labora en una peluquería recortando caballeros y niños. Con el deseo de continuar su formación, el joven de 23 años se inscribió en la Academia Técnica Los Ríos, un centro operativo del sistema (COS) del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Allí, antes de acceder a clases de corte y color, pasó por el programa básico de estética, que incluye maquillaje.

Aprender a maquillar no se encontraba originalmente entre sus intereses. “Vino por añadidura”, comenta sobre el curso que describe como “muy interesante”.

Su interés por el ámbito de la estética no le hace gracia a todos, pero Luisandy, que abandonó sus estudios de informática porque no se sentía “identificado” con esa carrera, sabe lo que quiere: “Yo no vivo para nadie; yo hago lo que me gusta y soy feliz”.

Los cursos de maquillaje están abiertos tanto a hombres como a mujeres; sin embargo, no cuentan con gran popularidad entre los primeros, señalan Margarita Vásquez y Teda Pedie, facilitadoras de los programas de maquillaje del Infotep.

¿A qué se debe esto? Pues, de acuerdo con ambas maestras, a que todavía existen prejuicios asociados a este oficio y la mayoría de los hombres no se anima a inscribirse porque temen que familiares y amigos cuestionen su orientación sexual.

Una fuente de ingresos

Margarita Vásquez ha impartido clases en el área de estética desde el año 2000, y desde el año pasado funge como facilitadora en la Academia Técnica Los Ríos.

Aunque en las clases las mujeres constituyen la mayoría, sí ha tenido estudiantes de sexo masculino. En el más reciente curso de maquillaje básico, por ejemplo, tuvo dos chicos (entre ellos Luisandy, de quien dice se destaca de manera especial por su talento para maquillar los ojos).

“Siempre tenemos personas que no piensan: ‘Yo no lo puedo hacer’; piensan en que van a tener una fuente de ingresos”, cuenta Vásquez sobre las motivaciones de sus estudiantes.

Campo de trabajo

Existen varias razones por las cuales los hombres deberían considerar formarse en el área del maquillaje.

La maquilladora Teda Pedie, encargada del departamento de maquillaje de MasterChef República Dominicana y de Señales TV, dice que el maquillaje se define, ante todo, como un arte “y el arte no tiene sexo ni edad”.

Además, es una manera de romper estereotipos, pues “el mismo derecho que tiene una mujer de estudiar mecánica, lo tiene un hombre de estudiar maquillaje”.

Por otro lado, recuerda la experta, el mundo del maquillaje cuenta con varias ramas entre las cuales pueden decidirse los caballeros. El trabajo de un maquillador no tiene que limitarse a embellecer a una persona para un evento especial o para que aparezca en televisión; tiene la opción de dedicarse al maquillaje artístico, al body painting o convertirse en caracterizador.

Vásquez y Pedie coinciden en que el hombre no tiene más o menos habilidad que la mujer para desempeñarse como maquillador. Se trata de una habilidad que se adquiere con estudio, deseos de aprender y mucha práctica.

“La motora fina se desarrolla -asegura Vásquez- y hasta el arte se adquiere”.

CLAVES

Entidad. Los centros operativos del sistema (COS), como la Academia Técnica Los Ríos, son entidades de formación acreditadas por el Infotep. Los cursos de maquillaje son gratuitos y los estudiantes reciben los materiales.

En pantalla. En el maquillaje para televisión se debe tomar en cuenta la iluminación. Con el advenimiento de la televisión en alta definición, esta rama amerita mayor conocimiento técnico.

Tendencia. Los hombres hoy no solo trabajan como make-up artists. Margarita Vásquez dice que existe el maquillaje para caballeros, aunque más sutil que el empleado por las mujeres.