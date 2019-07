Antonio ha dedicado 25 años al mango

Carolina Pichardo

Santo Domingo, RD

Antonio Ramón Taveras, presidente de Agroindustrial, es un hombre de trabajo. En 1981 se inició en el negocio de la exportación de piñas y otras frutas y vegetales; pero antes terminó su bachillerato en el Colegio Domingo Savio en Moca, provincia Espaillat.

Hace 25 años comenzó a exportar mangos haitianos hacia los Estados Unidos, pero con el tiempo lo hizo con las frutas dominicanas.

“La gente allá me decía cómo yo, siendo dominicano exportaba un mango haitiano”, indicó.

Por tal razón, en 2005 comenzó a enviar los mangos criollos hacia norteamérica. El proceso de gestión de esos permisos duró un aproximado de cuatro años.

“Me ilusioné y comencé. Me acerqué a la Embajada de los Estados Unidos, me recomendaron ir al Departamento de Agricultura, me dieron todo el plan de trabajo, tenía que solicitarlo a través del Departamento de Agricultura de aquí y comencé a hacer el trabajo y los trámites. Pasaron cuatro años pero seguía llevando mangos haitianos”, afirmó.

Taveras, quien estudió Ingeniera Eléctrica en la Universidad Católica Madre y Maestra, dijo que los primeros envíos hacia Estados Unidos fueron de 500 cajas y que posterior a esta nueva gestión se separó del negocio con los mangos haitianos.

15 años después, se espera que las exportaciones superen los siete millones de mangos hacia norteamérica.

Hasta el momento ha llevado el mango dominicano a España y Francia, aunque en cantidades más reducidas. Sin embargo, se propone incrementar en el negocio europeo.

Expresa que el mango criollo no es solo consumido por los dominicanos residentes en el extranjero. Al contrario, muchas personas son las más asiduas a hacerlo. Según Taveras, más del 80 por ciento del mango dominicano lo consumen ciudadanos hindúes que viven en los Estados Unidos. Hasta ahora, el mango criollo ha llegado a Nueva York, Los Ángeles, Florida y Utah.