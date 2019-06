Una colección en contra de la violencia

Laura Ortiz Guichardo

“Una colección llena de significado, que más allá de lo vanidoso de la moda busca dejar un mensaje de empoderamiento femenino y de no violencia contra la mujer”.

Así define la diseñadora Nina Vásquez su exhibición “Vuelo de Mariposas”, la cual rinde homenaje a mujeres dominicanas que han sido ejemplo de fortaleza, pero que al mismo tiempo fueron víctimas de abuso, como los casos de Sina Cabral y las hermanas Mirabal.

Al preguntarle a la diseñadora sobre su inspiración, esta manifiesta que surgió luego de ver la gran incidencia en el país en los últimos tiempos en cuanto a violencia de género.

“Es extraño inspirarme en el dolor pero en esta ocasión fue así. Todos esos casos de violencia me han llenado de mucha impotencia. De ahí surgió este homenaje”, dice.

Otro de los motivos principales de esta colección, según expresa Vásquez, es resaltar la vida de Sina Cabral, una mujer que define como valiente, a la cual su fortaleza le ayudó a sobrevivir el régimen trujillista.

“Al conocerla y ver que encima de todo lo que tuvo que pasar sigue siendo una mujer muy dulce y amable, me hace admirarla y querer honrarla. Algunas personas saben de ella, pero no de su valentía. Basta con decir que cuando la tiranía ella no derramó ni una sola lágrima”.

Desfile

Lo más impactante de todo el desfile será el cierre. En este se exhibirá el ‘vestido de la libertad’, que simboliza el traje que Minerva Mirabal soñó con hacer para cuando saliera de la cárcel, pero que nunca terminó debido a su asesinato.

En esta colección, la cual formará parte de la RD Fa-shion Week, se podrán apreciar tres décadas de la moda (los 40, 50 y 60), pero con un toque moderno y romántico, manteniendo la esencia formal y elegante de Vásquez.

Las telas de los diseños a exhibir fueron confeccionadas en Italia con parte de las cartas que las Mirabal escribían desde la cárcel. Además, todas las creaciones serán complementadas con joyas de Gilrose en ámbar, larimar y perlas.

El evento tendrá lugar el 26 de julio a las 9:00 de la noche en el JW Marriot Hotel Santo Domingo.