Dios cambia los planes

Lavinia del Villar

Todo estaba planeado para mi viaje a Nueva Jersey en abril, con el propósito de coordinar la conmemoración del segundo aniversario de la muerte de mi esposo. Mi hija viajaría desde Carolina del Sur a Newark para encontrarnos allí en familia a celebrar una eucaristía, que reuniría a mis hijos, nietos y familiares que viven en Estados Unidos, en oración por su alma.

Un viaje a Santiago a preparar los recordatorios estaba pautado, además de otros preparativos como contratar misa y salón de compartir después de la celebración religiosa. Pero Dios dijo: “No, yo decidí otra cosa”, y recibí una noticia que lo cambió todo. Mi hija tuvo un accidente al caerse en un hoyo en su propio patio, donde tres roturas en el tobillo y una en uno de los huesos de la pierna fueron el detonante que revirtió todo lo que creíamos un hecho. Parece que ese proyecto no estaba en orden divino porque el Señor decidió que mi viaje se encaminara directamente a Lexington para acompañar a mi hija en la cirugía que se le realizó. Tú decides Señor, tú diriges, pues parece que al asegurar “me voy el 9” me olvidé decir como mi madre me enseñó, “si Dios quiere”.