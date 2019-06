¿Qué hace el exceso de agua a tu cabello?

Venez Gafer

Santo Domingo

Patricia Grassals, quien es CEO y fundadora de Go Natural Caribe Salón y estilista de cabello, nos da cinco puntos de lo que puede pasar con tu melena si te pasas de agua en este próximo verano, sin importar si eres rizada o lacia. Ella explica que el agua es un elemento que aporta vida a nuestro cabello, lo hidrata y lo mantiene saludable. Pero también dice que como todo en la vida, el agua en exceso también puede dañar tu cabello, por lo que debes estar pendiente qué cantidad de agua y cómo la utilizas. Aquí te dejamos los tips que Grassals recomienda.

Mojar el cabello sin nutrirlo

El tener el cabello siempre mojado sin una intención específica, puede hacer que la hebra se hinche y así, como los nutrientes entran a ellas, puedan salir. Si haces deporte, lo ideal es que laves tu cabello con champú una vez por semana y, las siguientes lavadas las hagas solo con acondicionador suave, así evitas maltratar las hebras y siempre consigues un balance entre hidratación y nutrición.

Utilizar agua dura o con mucho cloro

Las aguas con un gran peso mineral o tratadas con cloro o sal tienden a depositar estos residuos en nuestro cabello, cosa que a la larga va haciendo de nuestro pelo una cabellera opaca, sin brillo y con cierta dureza. Si el agua de donde vives es muy pesada, puedes con un litro de agua procesada hacer el enjuague final luego del lavado, para evitar que esos residuos queden en tu cabello y propiciar que se mantenga suave

Mucha agua = resequedad

Aunque no lo creas, el exceso de agua en el cabello puede resecarlo. El agua sola, aunque es buena, no hace el trabajo completo de hidratación, por lo que debes siempre colocar algún producto que ayude a retener esa agua como un acondicionador sin enjuague (leave in) y encima de este un aceite liviano.

Mantener el cabello húmedo y amarrado

Cuando amarramos nuestro cabello, lo agrupamos en una sección que no respira. Esta, si permanece mucho tiempo de esa forma y con la elasticidad que caracteriza el cabello húmedo, puede llegar a partir las hebras. Usa gomas en forma de espiral y procura no apretar mucho tu cabello. Esto no aplica a las trenzas, pues estas, de alguna manera permiten que el cabello y cuero cabelludo respiren de la forma necesaria para mantener un balance.

Enfermedades del cuero cabelludo

La humedad en el cuero cabelludo puede ocasionar afecciones como los hongos, que se producen generalmente en un ambiente húmedo, tibio y oscuro. Procura, de vez en cuando, dividir tu cabello en varias secciones y dejar que el aire libre y el sol toquen tu cuero cabelludo.