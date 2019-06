Graciella Dietsch “Hay que vivir la vida con ilusión y creer siempre que todo es posible”

Carmelsy Confesor

Santo Domingo

Influencer por naturaleza, madre por elección y luchadora por convicción, así es Graciella y lo aflora en cada frase, cada gesto y suspiro. La musa de diseñadores de moda, como Jusef Sánchez, se prepara para un gran reto: ¡la radio! junto a Jean Villanueva (Panda que Anda) y June Gómez.

Oh!Magazine: Las redes han sido tu gran plataforma. ¿cuándo decidiste usarlas como parte de tu trabajo?

G.D.: Desde antes del boom de Instagram, ciertas marcas se acercaban a mí para colaborar en fotos y/o eventos. Por igual, distintas revistas me invitaban a formar parte de editoriales. Aunque lo disfrutaba mucho, era una inversión de tiempo y energía muy grande. Cuando tuve mi hija, mi tiempo se volvió aún más limitado; entonces tomé la decisión de que, para colaborar con estas marcas, tendría que ser de manera más formal.

Oh!Magazine: Eres moda y estilo de vida. ¿Cómo inicia tu pasión por la moda y todo lo que con ella se envuelve?

G.D.: Amo la moda, incluso cuando inicié formalmente a utilizar mi Instagram como trabajo, este fue mi enfoque. Luego sentí que, aunque lo disfrutaba, quería hacer y compartir otras cosas. Comparto mi estilo de vida, y una parte de eso es la moda. Disfruto participar en editoriales y asistir a eventos. Una experiencia maravillosa que disfruté muchísimo fue ser la musa de la última colección de Jusef Sánchez y cerrar su desfile en DominicanaModa.

Oh!Magazine: ¿Han interferido las redes en tu privacidad y vida familiar?

G.D.: No han interferido, pero mi oficio tiene un precio. La gente quiere saber lo que está pasando en mi vida privada. A veces hay especulaciones, se omiten opiniones y demás. Pero esta fue mi decisión, porque amo lo que hago.

Oh!Magazine: De una vida más tranquila, al salto “mediático”, ¿te gusta?

G.D.: Sí, después de todo fue mi decisión incursionar en el arte y con ello viene mucha exposición. Gracias a Dios recibo mucho amor todos los días, de los seguidores y las personas que van a verme en escena, y eso es supergratificante.

Oh!Magazine: Se ve una rotunda revolución de tu ser, Graciella, una mujer que va al límite (en el buen sentido de la palabra). ¿Qué ha pasado en tu vida?

G.D.: Mi hija Carlota tiene una gran influencia en esa “revolución”; por ella lo puedo todo. Es mi motor y empuje todos los días. Por ella he descubierto mucha fortaleza que tenía en mí. Con los años, una aprende a amarse y respetarse, y eso es como descubrir un superpoder. Estoy muy orgullosa de mi empuje para salir adelante, sin importar la situación en la que me encuentre.

Oh!Magazine: A finales del año pasado, uno de tus grandes anhelos era insertarte en el cine. ¡Se te dio con “Freddy”! ¿Dónde estabas cuándo te confirmaron tu participación y cuál fue tu reacción?

G.D.: ¡Esto fue surreal! Tuve un callback y, al terminar esa parte de mi audición, Giancarlo me dijo que el papel era mío.

La emoción fue ¡inmensa! Primero no me lo creía y después cuando entendí lo que estaba pasando, me puse llorar de la emoción.

Oh!Magazine: ¿Qué personaje has desarrollado?

G.D.: Hice el papel de Laura Marie, la hija de don Freddy.

Oh!Magazine: ¿Cuál fue el aprendizaje más grande de esta experiencia?

G.D.: Fue maravilloso y una verdadera bendición. El aprendizaje más grande es que todo es posible en la vida si se hace con amor. Estar en mi primera película ha sido un sueño hecho realidad.

Oh!Magazine: En tus últimos post hablas de ensayos. ¿qué se está cocinando?

G.D.: Actualmente estoy ensayando para una producción para adultos de Luis Marcel Ricart. Se llama Este cuento no es así 2, que se presentará a partir del 5 de julio. Los personajes de Disney cuentan sus versiones de la historia de manera muy jocosa. También estaré en un nuevo proyecto radial junto a Jean Villanueva (el Panda que Anda) y June Gómez. Más adelante podré compartirles más detalles.

Oh!Magazine: ¿Qué ha significado Luis Marcel Ricart en tu carrera de actuación?

Graciella dietsch: Luis Marcel siempre tendrá un lugar intocable en mi corazón pues me dio mi primera oportunidad, y por siempre estaré agradecida. Ha sido un excelente maestro y me ha permitido cumplir sueños. También es mi consejero, todo lo relacionado a la actuación lo consulto con él. Es una persona que admiro inmensamente por su indiscutible talento y trayectoria. Es un verdadero honor trabajar a su lado.

Oh!Magazine: Confiésalo: ¿qué tan improvisada eres?

G.D.: ¡La vida es precisamente eso! Una constante improvisación (risas).



Oh!Magazine: Ensayos, nuevos proyectos… ¿cuál ha sido la técnica para que la relación con tu hija Carlota no se vea afectada?

G.D.: Ser organizada y priorizar.

Oh!Magazine: ¿Qué tan importante es tu círculo familiar?

G.D.: Mi familia es lo más importante en mi vida. Lo son todo para mí. Sin ellos no tengo nada.

Oh!Magazine: Volviendo al cine, ¿tienes más planes en la pantalla grande?

G.D.: Actualmente tengo un posible proyecto. Tengo los dedos cruzados para que se dé (risas).



Oh!Magazine: Uno de tus rasgos es tu creatividad y espontaneidad, ¿te animarías a desarrollar algún guion de teatro o cine?

G.D.: Fuera increíble, pero creo que aún no tengo la experiencia para hacerlo sola. Necesitaría ayuda de alguien que sí sepa bien lo que hace.



Oh!Magazine: ¿Cuál ha sido la decisión o etapa más difícil que has tenido que enfrentar?

G.D.: No quiero hablar de la situación per se, pero es importante saber que todo en esta vida obra para bien.



Oh!Magazine: ¿Qué te mantiene a flote?

G.D.: Dios, mi hija y vivir mi vida con la ilusión de que algo maravilloso puede ocurrir en cualquier momento.



Oh!Magazine: En una entrevista dijiste “no importa si no tienes muy claro a dónde vas, puedes descubrirlo en el camino”, ¿cuál ha sido la clave para echar para adelante?

G.D.: Precisamente eso, confiar que todo está sucediendo tal y como debería, con la confianza y la certeza de que estoy siendo guiada divinamente por el mejor camino siempre.

Así es Graciella

• Un día de la semana

Lunes



• Una persona

Mi abuela Tania



• La pieza indispensable

¡Jeans!



• Tres adjetivos que sean muy tu

Auténtica, Alegre, Empática



• Tu olor

Notas cálidas como el almizcle, la vainilla o la canela con notas de maderas y florales.

• Sin qué, no sales a la calle

Mi celular



• Tu mantra

Hay que vivir la vida con ilusión y creer siempre que todo es posible.