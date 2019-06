Publicidad: Retos y desafíos de la actualidad

Laura Ortiz Güichardo

laura.ortiz@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Las posibilidades que las plataformas digitales ofrecen al mundo del marketing y la publicidad son muchas. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que por el hecho de permitir una interacción abierta entre marca y consumidor, las redes sociales están llenas de opiniones ciertas, y otras no tanto.

Así lo concibe el peruano Juan Pendavis, director creativo de Nestlé, quien destaca que aunque las noticias falsas han estado presentes desde los tiempos de medios tradicionales, la naturaleza de los medios sociales hace que estos tengan una capacidad expansiva y de influencia mucho mayor que los convierte en menos creíbles ante el público.

En ese sentido, el experto en estrategias mercadológicas señala que para trabajar la credibilidad el primer paso es buscar la forma de llevar la marca a las calles para que el consumidor pueda interactuar con ella de una manera real.

“ “Me gustaría ver la calidad de historias que antes se veían en medios más tradicionales. Yo creo que es posible”.. ”

JUAN PENDAVIS Mercadólogo y experto en estrategias creativas.

“Necesitamos muchísima más realidad y menos virtualidad. La credibilidad viene de la realidad, de algo que podemos tocar y sentir y no de lo intangible”.

Para Pendavis, uno de los mayores retos actuales en el ámbito del marketing es el hecho de crear contenido creativo para plataformas digitales, ya que en estas hay que trabajar bajo formatos de publicidad de algunos cuatro o cinco segundos.

“Es ahí cuando se empieza a considerar cuánta emoción puede transmitirse en ese corto lapso o cuál es el nivel de conexión que puede conseguirse. Y claro que es posible lograrlo, pero es más difícil”, dice, agregando que en torno a ese tema se da un debate entre si el consumidor no termina de ver el contenido de la marca porque no es de su interés, o si por las mismas limitaciones de las redes sociales este no es tan interesante para acaparar su atención.

Eso lo lleva a considerar que todavía hay que encontrar cuál es el mejor vehículo dentro de esas plataformas para crear las historias de calidad que antes se construían para medios tradicionales.

Premiación

Juan Pendavis fue invitado al país para impartir una conferencia sobre los retos y desafíos de la publicidad durante la primera entrega en territorio dominicano de los premios Effie.

El especialista valora esta iniciativa como un paso en la dirección correcta, ya que este galardón no solo premia la creatividad, sino también la efectividad del marketing.