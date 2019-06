Recuerdos captados para toda la vida

Xiomarita Pérez

Muchas personas piensan que lo importante es nuestra memoria fotográfica para recordar lo que hemos visitado, sin embargo, conservar o documentar con fotografías físicas o digitales para la posteridad, tiene un valor incalculable y la prueba es mi archivo fotográfico para enriquecer los libros que están en carpeta.

Tomas que no pueden faltar

Me tomé una foto en la fachada del Museo de Dalí y ya bajando de la montaña, una toma que no podía faltar fue en la Plaza de República Dominicana. Sentí que me pertenecía, como debe de ser. Luego una toma en la Estación de Monceau del Metro de Guimard, clasificado como monumento histórico, cuyas entradas simbolizan la Edad Dorada de la ciudad.

Una guía especial

Ya cruzando para ver el Arco del Triunfo, uno de los monumentos junto a la Torre Eiffel más importantes de Francia, ubicado en la Plaza Charles de Gaulle, encontramos a una persona que se dirigía en dirección contraria a la nuestra, con un bizcocho revestido de macarons, galleta tradicional francesa, mi “guía especial”, Maritza se acercó a ella elogiando el trabajo decorativo del pastel y le dijo que podía tomar de esos macarons y seleccionó dos, uno de pistacho y otro de chocolate, con el interés de que yo lo degustara.

Los atractivos

Nos dirigimos a los Campos Elíseos, principal avenida de esta urbe, observando a lo lejos la Iglesia Ordodoxa Rusa, con sus tradicionales cúpulas doradas, cerca de la Torre Eiffel y a orillas del río Sena; el “Grand Palais” un edificio emblemático dedicado por la República a la gloria del arte francés y el “Petit Palais”, que aloja el Museo de Bellas Artes. Mientras recibía informaciones de la ciudad parisina, observé la sede social de Air France, el Palacio de Borbón, El barrio Saint Germain des Pres la iglesia anterior a Notre Dame, que era una abadía. Antes de cruzar el río Sena observé un pórtico de Sevres, ejecutado en gres cerámico, el Ministerio de Finanzas, la Biblioteca Nacional, la incineradora de basura y antes de llegar al hogar de la familia Girault, las casas de los obreros.

El recorrido

Ya llegamos al hogar de los Girault y nos recibe Christian, esposo de Maritza, conversador, con un español fluido y amigable; también su hija Alexia, una joven amorosa, observadora y atenta. Almorzamos, disfrutamos y aprendí de su estilo de vida, tan sencillo y saludable que me inspiró. Desde el edificio donde residen se divisa el sur de la ciudad, con una vista hermosa. Ya de vuelta, me tomé fotos en una de las fuentes de agua potable que existen en la ciudad, disfrutando del encanto de París. ¡Gracias Maritza por ese recorrido de dos horas!