Hijos de la infidelidad ¿Cuán profundo es el impacto emocional?

OLGA MARÍA RENVILLE | Especial para L2

Santo Domingo, RD

En ocasiones vemos personas que asisten a consulta psicológica en busca de ayuda u orientación para lidiar con la infidelidad de la pareja.

Cuando ambos integrantes de la pareja desean rescatar la relación y asumen el compromiso de realizar un proceso de terapia que involucre el perdón, la reconstrucción de la confianza y el saneamiento de la relación, el pronóstico de recuperación suele ser positivo.

Pero ¿qué pasa cuando una infidelidad ha dejado frutos o consecuencias que estarán presentes a lo largo de toda la vida? Un hijo, independientemente de las circunstancias en las que haya sido procreado, no es algo que se pueda ocultar (al menos no por mucho tiempo), borrar u olvidar. Mucho menos se puede vivir pretendiendo que no existe.

“ “Hay que asumir la responsabilidad”. ”

Olga María Renville Psicóloga

Hay que asumir la responsabilidad que significa ser padre o madre.

Dificultades

Los niños que nacen bajo esta dinámica disfuncional suelen tener algunas dificultades propias de las circunstancias.

Se requieren el compromiso, la responsabilidad y la entrega de los adultos que lo rodean para minimizar el impacto que esta situación puede tener en el desarrollo psicológico del menor.

Los niños que no viven con su padre (y, en algunos casos, la madre) en muchas ocasiones tienen que enfrentar junto a la madre el rechazo o la discriminación de la sociedad. Además, puede que tengan que afrontar el conflicto, el rechazo o la indiferencia de sus hermanos.

Estas situaciones conflictivas y muchas veces incomprensibles para el niño pueden crear profundas heridas emocionales que suelen impactar de forma negativa sus niveles de autoestima, y manifestarse a través de trastornos del aprendizaje o de la conducta.

En estos casos, los niños suelen ser los más afectados porque deben lidiar con situaciones conflictivas y, en ocasiones, con una madre descompensada o triste.

Esto afecta el proceso de desarrollo mental, emocional y a veces físico (se enferman más de lo común porque la ansiedad y las tensiones a las que están expuestos pueden provocar debilidad en el sistema inmunológico).

La ausencia de amor parental puede crear est turas psíquicas desorganizadas que afectan muchas áreas de la personalidad.

Apoyo

Es muy importante crear un ambiente seguro, en el cual el niño desarrolle sentido de pertenencia y vínculos saludables, ya que cuando existe este tipo de conflicto, los adultos suelen estar enfocados en sus propias frustraciones, y hasta asumir conductas vengativas, utilizando al menor como medio, lo cual es devastador para la salud mental del pequeño.

Es necesario crear un plan de atención y enfocarse en la salud emocional y mental del niño.

Cuando sea necesario, hay que buscar la orientación o la ayuda de un experto en salud mental. Hacerlo lo antes posible evita que el niño siga viviendo –o, más bien, pagando- las consecuencias de un manejo inadecuado por parte de los adultos.

La autora es psicóloga y terapeuta familiar