French Connection un poco de ‘textura’ como toque de color

Santo Domingo

Las texturas son el factor predominante en esta secuencia fotográfica. Mostramos cómo jugar con esto, sin dejar de obtener looks clásicos. Una pizca de color no muy extrovertida que nos permite salir de ese confort zone que llevamos dentro. Arriesgarse no siempre es cosa de locos, también es un asunto de textura.

• Fotografía: Alex González • Estilismo: Pamela Núñez • Maquillaje: Andrews Saldaña

• Modelo: Jenna Remmer Agencia: What’s new models