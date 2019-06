¿Realmente funcionan estas mascarillas?

Shirley Gómez

Según un estudio realizado por Research Trades, desde el 2018 el mercado global de las mascarillas faciales en hoja o las sheet masks, está valorado en millones de dólares y se espera que alcance sumas astronómicas para finales de 2025. Entre las regiones claves, principales consumidores y distribuidores, se encuentran América del Norte, Europa, China y Japón. Sin embargo, en República Dominicana la comercialización de dicho producto ha ido aumentando, sin ningún filtro ni una institución que se dedique completamente al estudio de estos productos de uso cosmético, en un laboratorio, y advierta de forma masiva si existe algún tipo de reacción alérgica o si realmente todas estas mascarillas funcionan por igual.

Pruebas realizadas durante un segmento del programa matutino estadounidense Dr. Oz, a varios tipos de sheet masks, arrojó que las mascarillas que no contienen ingredientes como el retinol y el ácido hialurónico, son un gasto innecesario de dinero y tiempo.

La producción de colágeno comienza a disminuir en los 30 años, por lo que el uso de productos con altos estándares de calidad es esencial. Una mascarilla impresa con la cara de un panda o un tigre puede ser perfecta para colocar una foto en las redes sociales y divertirse un poco, sin embargo, los ingredientes que la componen pueden lograr un efecto contrario a lo que deseabas.

El retinol es una forma de vitamina A, un ingrediente que promueve la renovación de la piel y aumenta la producción de dicho colágeno, también ayuda a disminuir la aparición de líneas finas y arrugas, y puede revertir algunos de los efectos secundarios del daño solar. Una buena opción es la Neutrogena Moisturizing Hydro Boost Hydrating Face Mask, ya que esta innovadora fórmula restaura la piel seca al instante, dejándola hidratada, suave y flexible. La fórmula también contiene ácido hialurónico purificado, una sustancia que se encuentra en numerosos tejidos y órganos de nuestro cuerpo.

Es importante recalcar que aunque estén en el mercado y tengan empaques llamativos, no todas las mascarillas cumplen con los requisitos de salubridad, y muchas de estas son empacadas bajo condiciones cuestionables. Nunca expongas tu piel a productos que estén en un idioma que no puedas entender. No todo lo que brilla es oro y no todas las mascarillas deben ser utilizadas.