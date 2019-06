César Millán, el encantador de perros, se estrena en República Dominicana

Venez Gafer / Carmelsy Confesor

Santo Domingo

Confieso que, como fiel seguidora de sus programas El encantador de perros, El líder de la manada, Un miembro de la familia y sus últimos Cesar to the rescue y Cesar Millan’s Dog Nation, soy muy feliz al saber que visitará el país y mi corazón aún más sonrió después de enterarme que lo entrevistaría. Y desde luego, que lo primero que le pregunté fue qué le hizo poner el ojo en República Dominicana y, sin pensarlo mucho, dijo que fue una sugerencia de su ''prometida dominicana'', de que llevara su mensaje canino a la isla y la visitara por primera vez.

¡Así lo hará! El entrenador canino mexicano originario de Culiacán, Sinaloa, de 48 años, que goza de gran fama en el mundo canino, me reveló que se fascinó con todos los animales desde temprana edad, porque pasó la mayor parte del tiempo observando el comportamiento de las manadas y los perros de granja que bordeaban su hogar, en México. Comenta que quien más influyó en su decisión de convertirse en entrenador de perros, fue su abuelo.

Siendo un joven adulto, se fue a vivir a los Estados Unidos, y sin apenas saber inglés, consiguió un primer trabajo de peluquero canino, y lo curioso de eso, es que tuvo la oportunidad de conocer a Jada Pinkett Smith (esposa de Will Smith). Ambos se hicieron amigos y Jada le ayudó a adaptarse al país. Desde entonces, César Felipe Millán Favelas ha aprovechado todas las oportunidades que la vida le ha dado y no solo eso, se valió de su ingenio de latino para destacar.

''He extraído mis técnicas de adiestramiento canino gracias a que soy latino, porque pienso que el latino es una persona con una creatividad e ingenio extraordinaria''. Ha recibido distintas distinciones como el People’s Choice Awards por su show Dog Whisperer, nominaciones al Emmy en el 2006, 2007 y 2009; fue honrado por la Universidad Bergin por su trabajo al servicio de los perros y recibió, además, un master degree en Ciencias de la vida canina por esta institución, entre muchos otros.

Lo que sí es que estos reconocimientos internacionales y sus libros que han sido hasta best sellers, en el New York Times, no es lo único que lo ha resaltado de muchos, más bien, ha sido por su fama puesta al servicio del bien animal y como resultado: "Cesar Millan Foundation", una fundación que tiene el objetivo de proporcionar materiales educativos y ayuda financiera a refugios sin fines de lucro, para ayudar en la rehabilitación y la "adopción" de los perros de refugios. Ha logrado que le llamen el encantador de perros, porque logró encarnar el concepto de liderazgo de manera natural a su personalidad. ''Una de las razones del porqué he logrado el reconocimiento mundial, es porque veo la vida un poco más diferente y me he tomado muy enserio el enseñarle a la gente que cambie la forma de ser con los perros y con la naturaleza’’.

De hecho, una de las filosofías de Millán (quien ha visto el programa al menos una vez lo sabe) es que ''adiestra humanos'' para que manejen su energía de liderazgo y puedan controlar a sus mascotas. ''Todo el mundo quiere ser un líder en diferentes aspectos de su vida; en la familia, en su relación y hasta lo material. El perro no sigue tu fama, ni tu dinero, ni tus méritos; sigue tu liderazgo, es la energía más importante para ellos y que más van a seguir de ti. Hay personas que no están consciente de eso y esto es el éxito de la relación amo-canino'', asegura. Como lo tendremos en el país, el 9 de junio en el salón La Fiesta del hotel Jaragua, le pregunté cuál era su interés más allá de Once Upon a Dog Tour, y explica que quiere que las familias dominicanas disfruten de un evento divertido y diferente, que aprendan lo que necesiten saber de sus mascotas.

Sin embargo, la real meta para Millán con este tour es, traer las enseñanzas que ha compartido en diferentes países y estas son: que la gente viva su vida más simple, más natural, que respeten los animales y logren entender más profundamente el mejor amigo del hombre. Y esta última que me encantó y que entenderán los que tienen o han tenido caninos: ''Tu perro lo que quiere es que seas feliz y positivo, porque él ya lo es, y lo demuestra cuando está constantemente invitándote a pasear y con su cola en movimiento te recibe cuando llegas a casa... ya es feliz, ahora él necesita que tú lo seas, que te conviertas en un líder feliz y equilibrado para seguirte''.

