El zoológico de Chicago anuncia el nacimiento de un rinoceronte negro

EFE

Washington

El zoológico Lincoln Park de Chicago anunció hoy el nacimiento el pasado 19 de mayo de un rinoceronte negro, una especie en peligro de extinción en buena medida por la persistente caza furtiva que afecta a África, de donde es originario este animal.

"Tras 15 meses de gestación, el zoo Lincoln Park está entusiasmado por poder darle la bienvenida a nuestra última incorporación", informó la institución en un comunicado divulgado este jueves.

Desde su nacimiento, hace once días, el pequeño rinoceronte ya ha dado algunos pasos críticos en su desarrollo, como ponerse en pie, amamantar, defecar y seguir a su madre, detalló el zoológico.



Los primeros días de vida del animal son "críticos", explicó la institución, por lo que el recién nacido ha estado bajo observación constante mediante un sistema de cámaras que ha permitido a sus cuidadores observar el estado tanto del pequeño como de su madre.



"Como en cualquier nacimiento, mantenemos un cauto optimismo. Sin embargo, esta cría se puso en pie con éxito con solo 53 minutos de vida y estaba amamantando a las dos horas", señaló el responsable del departamento de mamíferos del zoológico, Mike Murray, citado en el comunicado.



Los últimos informes señalan, además, que el animal es más grande y más fuerte cada día.



El nacimiento del pequeño rinoceronte, que aún no ha recibido un nombre, se produjo después de que los responsables del zoo decidieran cruzar a Kapuki, de 13 años, con el macho Maku, de 33, como parte del Programa para la Supervivencia del Rinoceronte Negro, una iniciativa de la Asociación de Zoológicos y Acuarios del país.



"Más allá de que la cría es adorable, su nacimiento es mucho más importante. Tres rinocerontes son mutilados cada día en África debido a sus cuernos. A este ritmo alarmante, el nacimiento de esta nueva cría nos da esperanzas sobre la posible supervivencia de esta especie", celebró Murray.



Durante las próximas semanas, Kapuki y su pequeño seguirán afianzando su relación en privado, sin ser expuestos a los ojos de los visitantes del zoo que, no obstante, podrán seguir sus andanzas a través de las redes sociales de la institución.