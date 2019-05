Exige tu garantía en los regalos de las madres

Jhenery Ramírez

Santo Domingo

Dicen que si le vas a regalar a mamá artículos para el hogar, estás contribuyendo con las necesidades de la casa, no con lo que tu madre quiera. Pero, en ocasiones son ellas quienes piden electrodomésticos para sentirse especial.

Si tu madre es una de estas, no importa. No tienes que preocuparte, aunque sí es fundamental que exijas la garantía de estos productos para que no pierdas tu dinero y tu mamá disfrute al máximo su regalo.

El Instituto Nacional de Protección de los De- rechos del Consumidor (Pro-Consumidor), quien vela por los compradores en República Dominicana, define la garantía, como un documento legal que te da el derecho a recibir servicios técnicos adecuados, así como piezas o repuestos durante un período de tiempo.

Además, de acuerdo con la entidad, quien consume tiene que ser informado de forma precisa si la tienda no tiene los repuestos de esos electrodomésticos.

¿Qué debe contener?

La garantía tienen que tener los siguientes documentos: identificación del vendedor, nombre del comprador, datos del producto adquirido, condiciones para la instalación, condiciones de la garantía y el plazo y las condiciones de reparación.

También, se debe incluir la cesión de la garantía dentro del plazo de duración y el documento debe estar en español.