Hospital anuncia apertura de la primera Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de la región Este

El Hospital IMG anunció la apertura de la primera Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), en la zona Este de la República Dominicana.

Carlos Prato, CEO del centro, explicó que con la inauguración de esta moderna unidad no solo se beneficia a la comunidad local de Bávaro y Punta Cana, sino que fortalece la oferta de turismo de salud del país, poniendo a disposición de los locales y turistas, innovadoras áreas completamente equipadas.

“Al garantizar cuidados críticos para menores, el Hospital IMG brinda tranquilidad a las miles de familias internacionales que visitan la zona anualmente, así como a los niños de familias locales”, destacó Prato.

Explicó que la nueva unidad, única en la zona este del país, está equipada con tecnología de última generación y un equipo de pediatras especializados en las diferentes áreas.

Dijo que con la apertura reafirman su compromiso con la excelencia médica y la seguridad del paciente.

Prato especificó que la recién inaugurada área está diseñada para intervenir en patologías complejas y situaciones de emergencias a niños, niñas y adolescentes, logrando una intervención temprana y oportuna, con equipamiento avanzado para monitoreo constante y soporte vital en pacientes críticos.

“En Hospital IMG damos un paso más por la salud de los más pequeños, estableciendo un nuevo estándar de cuidado en la región. Esta inauguración refuerza nuestro compromiso con la salud de los locales y con los cientos de turistas que nos visitan cada año”, afirmó el CEO del centro.

La UCIP cuenta con atención especializada y un servicio integral con diversos subespecialistas pediátricos bajo un mismo techo.

Un comunicado de prensa expresa que el vanguardista servicio de pediatría cuenta con neurólogo, intensivistas, infectólogo, neonatólogo, dermatólogo, nefrólogo, neumólogo y cirujano.