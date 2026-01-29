Ministro de Salud: “no hay aumento fuera de lo normal” de virus respiratorios e influenza

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aseguró que en la República Dominicana “no hay aumento fuera de lo normal” de virus respiratorios.

Ante la circulación activa de enfermedades respiratorias, Atallah expresó que “no es algo nuevo, ni inesperado”, sino que estos eventos ocurren todos los años en el país y la Región.

“Es algo que vemos todos los años a través de nuestro Sistema de Vigilancia Centinela. Desde el Ministerio de Salud Pública mantenemos un seguimiento permanente y riguroso. Los reportes son claros: los casos se mantienen dentro de lo esperado. No hay aumentos fuera de lo normal, todo lo que está pasando y se contempla en estos días”, expresó.

Respecto a la influenza, el ministro de Salud informó que se trata de una enfermedad endémica, es decir, que estará presente cada año y “no muestra un comportamiento fuera de lo esperado ni en número de casos, ni de funciones”.

“En la República Dominicana no hay epidemia de influenza, y ese es precisamente uno de los logros de nuestro Sistema de Vigilancia y Prevención, al igual que enfermedades como el dengue y la chikungunya, que están afectando a toda la región y en República Dominicana están totalmente controladas”, declaró.

Asimismo, informó que hay vacunas disponibles y su aplicación continúa a nivel nacional.

Atallah aseguró que el Sistema Nacional de Salud tiene la capacidad de responder ante cualquier eventualidad.

“Estamos listos y preparados. De igual manera, mantenemos siempre un monitoreo permanente y una coordinación regional y protocolos activos, especialmente tomando en cuenta el flujo habitual con nuestros países hermanos del Caribe y la Región”, aseguró.

El doctor Atallah recomendó el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas cuando hay síntomas respiratorios y no automedicarse, sino que ante cualquier síntoma acudir al médico.

“La población puede estar tranquila. Nosotros, el país, el Ministerio está preparado. Nosotros nunca reaccionamos tarde; trabajamos de forma preventiva, con planificación, vigilancia y responsabilidad”, puntualizó.