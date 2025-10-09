Piden declarar en estado de emergencia Hospital municipal de Villa Montellano en Puerto Plata

Instalaciones rotas, muebles deterioradas, camas destruidas, y una invasión de una plaga de mosquitos, son algunas de las condiciones en las que se encuentra el Hospital General Gregorio Luperón del municipio Villa Montellano, en la provincia Puerto Plata.

“Hoy me duele profundamente tener que decir estas palabras, pero no puedo callar lo que vivimos en el hospital municipal Gregorio Luperón de Villa Montellano. Da pena y rabia ver que un lugar donde la gente acude buscando sanación y esperanza, parezca más bien un espacio abandonado”, indicó una de las comunitarias de esta localidad.

Ante estas condiciones que han calificado como “deplorables y vergonzosas”, los comunitarios piden a las autoridades gubernamentales declarar en estado de emergencia el hospital, indicando que las circunstancias en las que se encuentra el centro de salud, impiden una buena operatividad en pos de la salud colectiva.

“Un hospital debe ser un refugio, no un peligro. Levanto la voz con dolor y con impotencia, porque Montellano merece un hospital digno, limpio y seguro. Ya basta de indiferencia y abandono” indicaron.

El pasado 19 de julio de 2025, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, informaron que ese centro de asistencia, que desde hace tiempo está plagado de dificultades, será reconstruido por el gobierno central.

De manera oficial, se estableció que el Hospital General Gregorio Luperón, en Villa Montellano, se encuentra en proceso de licitación bajo el Seguro Social, con una inversión estimada de RD$200 millones, por lo que su reconstrucción se proyecta iniciar entre enero y febrero de 2026.

Este hospital público da cobertura a los municipios Villa Montellano, Sosúa y zonas aledañas, por lo que muchos ciudadanos se quejan de la lentitud para reconstruirlo, mientras que en el área de emergencia los mosquitos siguen acabando con la gente.