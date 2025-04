Continúa control migratorio en hospitales, pero salen a relucir quejas por aplicación de protocolo

Continúa el control migratorio en los hospitales y maternidades del Gran Santo Domingo, luego de haberse implementado el pasado lunes el protocolo por la Dirección General de Migración (DGM9, una de las 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader ante la migración de extranjeros con status irregular.

En las afueras de los hospitales Docente Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina y Materno Doctor Reynaldo Almánzar, se apostaron buses y agentes de interdicción migratoria.

El director del Hospital Materno Reynaldo Almánzar, Freddy Novas Cuevas, manifestó que entre los documentos que se les exigen a los migrantes extranjeros está el visado, la carta de trabajo o domiciliaria.

"Se atiende a toda paciente que llega acá y ya luego acudimos al plan de regularización que tiene que ver con el protocolo migratorio", afirmó Novas.

En caso de que la paciente sea de ingreso médico, se atiende normal y, si su estatus en el país es irregular, se procede a aplicar el protocolo migratorio.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó este martes que, dentro de los lineamientos que se aplican en los hospitales que conforman la Red Pública con relación a pacientes extranjeros, se les presta la debida atención médica, se facturan los servicios prestados y, posteriormente, intervienen los agentes migratorios.

La entidad aclaró que los costos de los servicios de salud se asocian a los insumos y medicamentos utilizados en el servicio de atención, mientras que se exoneran los gastos por honorarios, asistenciales y administrativos.

"En caso de que el egreso del paciente requiera de un medicamento indispensable a su condición de salud, se le estará suministrando para la continuidad de su atención", añadió la entidad.

Hasta el momento, la cantidad de partos a extranjeras realizados en los hospitales de la Red Pública tiene una “periodicidad de actualización mensual”, por lo que no se especifica la concurrencia de pacientes extranjeras que han acudido a los centros médicos públicos desde la implementación del protocolo de migración.

Quejas ante supuestas irregularidades

Ante la aplicación del protocolo de la DGM, las denuncias han salido a relucir por supuestas irregularidades al momento de llevarse a cabo.

Tal es el caso del dominicano Ricardo, quien en la mañana de este martes se encontraba en la entrada del Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia en espera de respuestas por parte de las autoridades de migración ante la acción de detener a su esposa Raquel, de nacionalidad haitiana, de 17 años, y en término de gestación.

Con un acta de nacimiento dominicana en manos, la cual indica que Raquel nació en el Hospital San Lorenzo de Los Mina de Santo Domingo Este, el día 10 de junio del año 2008, hija de padres haitianos, Ricardo solicitaba una explicación a las autoridades mientras su esposa esperaba en el bus de migración.

“Ella tiene sus papeles, no sabemos por qué la suben en el camión”, dijo Ricardo, quien añadió que no tiene ningún problema con que se lleven a los haitianos indocumentados, pero no a los que estén de manera “regular” en el país.

Los agentes de migración no reaccionaron al respecto y posteriormente procedieron a retirarse del lugar.

CMD: Inhumano

Las nuevas políticas migratorias propuestas por el Gobierno de Luis Abinader para controlar a los extranjeros indocumentados han provocado quejas entre inmigrantes haitianos y el Colegio Médico Dominicano (CMD).

En una rueda de prensa ayer, los directivos del gremio calificaron de inhumano el protocolo implementado por las autoridades nacionales en hospitales contra parturientas y otros pacientes del vecinos país.

Desde las 7:00 de la mañana, hospitales como el Materno Infantil de Los Mina y La Altagracia fueron intervenidos por agentes migratorios, para revisar minuciosamente la documentación de las pacientes extranjeras que ingresaban en busca de atención.

La tensión se palpó en las afueras de los centros médicos, mientras las miradas de angustia y desconcierto se observaron en los ciudadanos.

El CMD indicó que el trabajo de los médicos es dar vida, por lo que considera necesario evaluar la aplicación de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Luis Abinader.

“¿Usted cree que eso es humano, Usted cree que una persona que tenga una cesárea, esté ilegal, y que solamente esté suturada con hilo que anatómicamente esos tejidos no están sellados, pueda subirse en una camioneta, trasladarse a un país vecino con un residuo de un día”, expresó con lamento y preocupación el gremio médico.

Además, enfatizó que, una dama al salir del hospital, lo único que espera es llegar a casa, pero lo ocurrido en las maternidades merece que el gobierno evalúe la parte humana.

Consideró difícil aplicar esa medida de manera absoluta y tajante en los centros de salud, debido a que, antes de su implantación, hay que evaluar la condición de salud de cada una de esas personas.

Alternativas para regular la migración

Ante las políticas migratorias, el CMD se puso a disposición del Gobierno para evaluar alternativas para regular la elevada tasa de extranjeros indocumentados en el país.

Waldo Ariel Suero, presidente del CMD, propuso una reunión con la Dirección General de Migración, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, para buscar una salida oportuna a esta situación.

“No estamos hablando de los casos de emergencias; estamos hablando de situaciones de salud especiales, de casos previamente tratados en nuestros hospitales, tanto clínicos como quirúrgicos de seguimiento, que ameritan varias citas, cirugías no necesariamente electivas, uso de medicamentos y demás seguimiento; que de no llevarse a cabo, la vida de estos enfermos podrían traer consecuencias negativas, incluso fallecer en sus casas” indicó.

El galeno advirtió que por temor a que sean deportados, hay indocumentados que se están quedando en sus casas y no van al médico a recibir el tratamiento clínico o quirúrgico, por lo que terminarán empeorando su salud.

La ginecóloga, Lucy Leonardo, presidenta Regional Este del CMD, también se pronunció al respecto. “No nos oponemos a políticas migratorias eficientes, porque todos los países tienen sus controles”, pero no se debe impedir que las parturientas acudan a sus consultas, de lo contrario “la tasa de mortalidad materna” aumentará de forma acelerada.