Pacientes con procesos virales se quejan de tos persistente y crisis respiratoria

Una tos persistente que no le deja dormir y episodios de crisis respiratorias similares a los ataques de asma, son parte de los síntomas que están presentando pacientes que se encuentran afectados de alguno de los diferentes tipos de virus respiratorios que circulan actualmente en el país.

Esas manifestaciones, unidas a dolores articulares y musculares, fatiga y congestión nasal, figuran entre las principales causas que están llevando al paciente a la consulta o emergencia de los centros de salud públicos y privados en el país, los cuales desde hace semanas notifican un incremento en la demanda de atención de personas adultas y de niños.

“Comenzó con una gripe cualquiera, luego me dolía el cuerpo. La garganta solo con molestia, pero lo peor es la tos y ronquera. Horrible. Tengo una semana que no puedo casi hablar”, narró a Listín Diario una paciente afectada de uno de los virus respiratorios circulantes.

De acuerdo a los últimos reportes de la Dirección de Epidemiología Ministerio de Salud Pública, en las últimas semanas se detectó la circulación de los virus Influenza A (H1N1)pdm09, SARS-CoV-2 o virus del Covid-19, Para influenza y Sincitial respiratorio.

Mientras, en lo que va de año también se ha observado la presencia además de la Influenza B Victoria, metapneumovirus 1, 2 y 3, influenza A (H3N2) y adenovirus, entre otros.

Esas dificultades, señala la paciente, se complican aún más, cuando se padece de afecciones alérgicas, ya que a pesar de que las alergias afectan a una gran parte de la población, “las pruebas son carísimas” y a lo que se suma el alto precio de las consultas de los alergólogos, con la agravante de que no reciben seguro médico.

Lamento que eso a los que más afecta es a los pobres que viven en lugares vulnerables.

Proceso inflamatorio

Sobre el tema, el presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax, Alfredo Matos, explicó que la constante reinfección de los virus o presencia de procesos respiratorios deja en las personas un proceso inflamatorio de las vías aéreas o una híper reactividad bronquial que se traduce en una tos muy persistente y frecuente que es lo que más lleva al paciente a la consulta.

“Con frecuencia recibimos pacientes que nos dicen que tengo un mes con una tos que no se me quita, que va empeorando y es una tos seca que no me deja dormir”, reveló el especialista.

Explicó que esas manifestaciones se asemejan a una crisis de asma o broncoespasmo.

Dijo que en la actualidad se están ingresando algunos pacientes porque presentan neumonías y cuadros de crisis respiratorias y recordó que el metapneumovirus produce una tos muy fuerte, al igual que la de la influenza.

Dijo que cada vez con más frecuencia están llegando a las consultas de médicos neumólogos pacientes reinfectados de virus respiratorios, presentando episodios febriles y dificultad respiratoria, a menos de 15 días o un mes de haber presentado un primer proceso viral.

El especialista entiende que la alta incidencia de procesos respiratorios que presenta la población se debe a que las personas no están adoptando ninguna medida para prevenir los contagios, sobre todo las vinculadas a higiene, uso de mascarillas y evitar lugares conglomerados para evitar contagiar a otros.