Médicos reciben con más frecuencia pacientes reinfectados por virus respiratorios

Cada vez con más frecuencia están llegando a las consultas de médicos neumólogos del país pacientes reinfectados de virus respiratorios, presentando episodios febriles y dificultad respiratoria, a menos de 15 días o un mes de haber presentado un primer proceso viral, siendo los profesores y empleados de call centers de los grupos más afectados.

El presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax, Alfredo Matos, atribuye esos casos frecuentes de reinfección a que la población afectada de gripe no está adoptando ninguna medida para prevenir los contagios.

Por esa razón –indicó- en vez de que los casos de afección respiratoria empiecen a bajar, como se esperaba, por el contrario cada día están en aumento tanto en población adulta como infantil.

Dijo que en la actualidad las personas afectadas de virus respiratorios no están usando mascarillas; siguen utilizando las manos, y no los codos, para cubrirse la boca al momento de estornudar o toser y no se están lavando las manos con la frecuencia necesaria.

Además, precisó que los padres siguen enviando los niños afectados a las guarderías y centros escolares y los adultos continúan yendo a los centros de trabajos y lugares donde comparten con más personas, sin ninguna protección.

Explicó que muchas de esas reinfecciones se producen por el mismo virus que afectaba al paciente semanas antes, y en otros casos por otro virus diferente, siendo los más frecuentes que interactúan en la actualidad los de influenza A y el del Covid-19.

En escuelas y oficinas

Entre los más afectados por esa reinfección, citó a los profesores o los que trabajan en guarderías infantiles, ya que los padres llevan los niños a esos centros aun enfermos, porque no tienen con quien dejarlos en las casas; entre el personal que trabaja en call centers, porque son muchas personas juntas; los que trabajan en bancos y en oficinas cerradas con muchas personas.

Dijo que al consultorio llegan pacientes preocupados porque apenas 15 días después de haber superado un proceso respiratorio, vuelven a enfermarse fruto de ese contacto con personas afectadas.

“Yo tengo profesores que le ha dado dos y tres veces en poco tiempo y me dicen que es que los padres llevan los niños al colegio con fiebre o tos, a pesar de que uno como médico le dice que los dejen en la casa y eso se convierte en un círculo vicioso, donde se reinfectan los demás estudiantes y los profesores”, dijo el doctor Matos.

Proceso inflamatorio

El especialista explicó que la constante reinfección o presencia de procesos respiratorios deja en las personas un proceso inflamatorio de las vías aéreas o hiperreactividad bronquial, que se traduce en una tos muy persistente y frecuente, lo que más lleva al paciente a la consulta.

“Con frecuencia recibimos pacientes que nos dicen tengo un mes con una tos que no se me quita, que va empeorando y es una tos seca que no me deja dormir”, dijo el especialista, al señalar que esas manifestaciones se asemejan a una crisis de asma o broncoespasmo.

El neumólogo señaló que en la actualidad se están ingresando algunos pacientes porque presentan neumonías y cuadros de crisis respiratorias.

Matos recordó que el metapneumovirus produce una tos muy fuerte, al igual que la de la influenza.