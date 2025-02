Neurólogo asegura que cirugía puede controlar la epilepsia

El neurólogo Diógenes Santos Pérez, especialista en manejo de epilepsia, dijo que los pacientes que utilizan dos medicamentos de manera correcta para enfrentar crisis, altas dosis sin efectos adversos y, a pesar de esto, siguen teniendo ataques, son tratados por un neurólogo epileptólogo para determinar si requieren de un tratamiento quirúrgico paliativo o un tratamiento quirúrgico curativo o receptivo.

“La curativa receptiva tiene una sola lesión en la cabeza identificable por los estudios y por la historia clínica y que tú puedas extraerle esa única lesión y el paciente en un futuro quizás estará libre de crisis. Las cirugías paliativas son epilepsias de difícil control porque son niños que tienen epilepsia que no se controla con medicamentos”, especificó a la periodista Martina Espinal, del programa Al Punto vespertino, que se produce en EN televisión.

Pérez aseveró que para determinar si el paciente padece de epilepsiay si requiere cirugía, existen una serie de procedimientos previos.

“Los aparatos para los estudios no están en los hospitales, hay que hacerlo fuera, como las imágenes funcionales, el PET y SPECT. Eso tiene un costo que muchos de los pacientes no pueden costear”, afirmó.

Al menos 200,000 personas padecen de epilepsia y eso equivale a un 70% de pacientes diagnosticados, y de estos el 50% es controlado por un solo fármaco y el 20% por más de dos medicamentos.

“Creemos que una gran mayoría no tiene acceso a los tratamientos ni a la consulta, más los pacientes que viven en la frontera. Todos sabemos que para los medicamentos no todos tienen acceso, sin mencionar la cirugía de epilepsia. Es importante desarrollar esa parte porque sabemos que hay un grupo de pacientes que no se van a controlar con medicamentos, pero si pudiesen hacerles una cirugía de epilepsia, esos casos podrían ser controlados y tener una mejor calidad de vida”, puntualizó.

El especialista dijo que la elevada cantidad de pacientes de epilepsia se debe a que países con mayor cantidad de diagnósticos se acercan a República Dominicana, un país en vía de desarrollo y sin los accesos adecuados a los sistemas de salud, a la cantidad de neurólogos, a los tratamientos y la cirugía de epilepsia.

“Si el paciente sigue teniendo crisis, la probabilidad de controlarse con medicación va disminuyendo. Un tercer medicamento disminuye la probabilidad libre de crisis a un 3 o 4%; explicó Pérez.

“El otro tipo de pacientes sabe que tiene cinco años sin crisis tomando medicamentos y, posteriormente, tú le retiras el medicamento y dura cinco años más sin crisis”, agregó. La epilepsia puede ser causada por accidente, sangrado craneal, eventos cerebrovasculares (derrame), enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.