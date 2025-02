Escasez de medicamentos para el dolor preocupa a familias de pacientes con cáncer

Una alta preocupación reina entre los familiares de pacientes que padecen de cáncer en etapas avanzadas, debido a la escasez de un medicamento o parche de fentanilo que se utiliza para controlar el dolor.

Se trata de un medicamento que es de venta controlada, y solamente se expende en la farmacia del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter.

La preocupación fue externada a Listín Diario por Iohanna Estévez de Pellerano, quien aseguró que este es un medicamento esencial para controlar el dolor que sufre su esposo que actualmente padece de cáncer en etapa cuatro y que, como ellos, saben de otras familias que están viviendo la misma situación.

Dijo que la respuesta que reciben cuando acuden al Instituto Oncológico es que no tienen y no conocen cuándo estaría disponible.

Recordó que ese es un medicamento controlado, “que ayuda a que el paciente sienta menos dolor del habitual porque el dolor nunca deja de estar” en ese tipo de pacientes.

Consultado al respecto, el Instituto Oncológico informó a Listín Diario que los distribuidores no lo tienen en existencia y que esa es una situación que “lamentablemente escapa de sus manos”.

Consiste en el medicamento Durogesic-parche de Fentanilo 25 mg, explicó Estévez de Pellerano en un documento remitido a Listín Diario. Indicó que a su esposo le queda solamente un parche y que le angustia pensar en lo que pasará cuando tenga que sustituirlo.

“Agradecería por favor usted pueda ayudar con una situación que tenemos. Mi esposo tiene cáncer en etapa 4 y requiere medicamento: Durogesic-parche de Fentanilo 25 mg - para el dolor, además de la morfina”, dijo.

Agregó que en el país lo vende en el Hospital Instituto Oncológico Heriberto Peter, pero que cuando van a comprarlo le informan que no tienen y no conocen cuándo estará disponible.

“Pienso que cosas así no deberían pasar porque estamos hablando de una enfermedad catastrófica con dolores muy grandes y no prever que se puedan agotar ni tener en stock es inaceptable y mucho menos no saber cuándo estaría disponible”, señaló.