Un experto sugiere crear observatorio nacional de profesionales

Crear un observatorio nacional de los profesionales que tiene y necesita el país, tanto en el ámbito de la salud como en otras áreas, es sugerido al país por el doctor Alejandro Pichardo, médico gineco-obstetra, investigador, abogado, profesor y miembro de las academias dominicanas de ciencias y medicina.

El ex vicerrector docente y ex decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dijo que aunque las universidades dan orientación a los de nuevo ingresos sobre las carreras, al final el estudiante quien elige la carrera de su preferencia, por lo que llegará un momento en que se tendrá un mercado profesional saturado en algunas carreras y el egresado no encontrará mercado laboral.

“Eso llama a que el país haga un estudio u observatorio nacional de los profesionales para saber donde están, su formación, que hacen, en qué área se necesitan más y crear un mecanismo que evite que los profesionales estén desempleados por falta de mercado, porque eso es frustrante”, dijo.

Recuerda que siendo él vicerrector docente de la UASD, propuso hacer un observatorio nacional de profesionales, ya que como las personas estudian la carrera de su preferencia, se observa como la misma universidad tiene un alto número de estudiantes en una carrera y un mínimo de estudiantes en otras, generando un desequilibrio.

ESTABLECER REGLAS

Ese desequilibrio, agregó el doctor Pichardo, pasa con las especialidades médicas, donde la mayoría busca ser gineco obstetra o pediatra, pero las necesidades del país son otras.

“Yo estoy de acuerdo de que hay que establecer reglas de juego”, agregó y dijo que también cree que las universidades tienen que llevar más conocimientos ético- jurídico a los estudiantes de medicina, porque deben estar actualizados en los grandes cambios sociales en el ejercicio.

Recordó que hasta hace 40 ò 50 años el paciente era muy agradecido del médico, pero que ahora la población en general lo que espera es buenos resultados.

LOS ESPECIALISTAS

El médico escritor recuerda que la enfermedad está presente mucho antes de la raza humana y destacó que hasta los años 70 el grueso de la medicina dominicana no la ejercían médicos graduados, sino empíricos, el resto era ejercida por médicos generales, y muy pocos eran especialistas.

Señaló que el país tiene en la actualidad más de 3,000 médicos residentes, más de 60 especialidades médicas, 37 mil estudiantes de medicina y más de 35 mil médicos graduados.

Dijo que es a partir del 1978 que el doctor José Rodríguez Soldevilla, oficializa y da paso a la gran cantidad de especialidades médicas que existen en la actualidad.

Recuerda que antes el diagnóstico se hacía exclusivamente por la historia médica del paciente, y que es en el siglo XIX cuando se introduce el rayos equis y a principio del XX, el laboratorio clínico.