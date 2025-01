Defensor del Pueblo apoya controles en la venta de alcohol, pero respetando el debido proceso

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó ayer que siempre estará de acuerdo y en consonancia con disposiciones que traigan como resultado la convivencia pacífica en la sociedad dominicana, entre ellas los controles en la venta de bebidas alcohólicas.

“En este sentido hacemos un llamado a que los cuerpos del orden hagan cumplir cualquier disposición bajo el debido proceso, esto conlleva a que no se violente el derecho a la propiedad de la ciudadanía, ni tampoco se afecte la integridad personal de los dominicanos y las dominicanas”, dijo el funcionario respecto al editorial de Listín Diario titulado “Hasta las 12:00 de la noche”.

El pasado lunes, este medio publicó un editorial en el cual planteó la necesidad de establecer una normativa que limite la venta de alcohol hasta un horario prudente, como se hace en otros países.

El comercio organizado en dos importantes asociaciones, como la Central Nacional de Detallistas Unidos y la Confederación de Comercio, Provisiones y Pymes, demandaron regular y establecer firmes controles en la venta de bebidas alcohólicas en la calle.

Ricardo Rosario y Gilberto Luna, en representación de ambas entidades, dicen que no solo respaldan en su totalidad el editorial de LISTÍN DIARIO sobre limitar el horario de bebidas alcohólicas, sino que no se venda en las calles, a ninguna hora.

Al hablar por separado, los comerciantes elogiaron la postura de este medio, debido a que según explicaron este es un sector que es “blanco” de la delincuencia en horas de la madrugada.

De acuerdo con Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, los comerciantes que representa favorecen que haya control en el consumo de bebidas alcohólicas, no solo en el expendio, medida que también respalda el presidente de Confecomercio, Gilberto Luna.

El editorial del LISTÍN DIARIO enfatiza en que el consumo de alcohol en horarios extendidos y sin control es también un factor determinante en los alarmantes índices de accidentes de tránsito que se derivan de esos “teteos”.

Indica que muchos actos delictivos son cometidos a altas horas de la noche.

“A altas horas de la noche y primeras de la madrugada, bajo la influencia del alcohol, se pierde el sentido de la prudencia, y eso da lugar a tragedias que afectan a familias enteras. Indica que resulta imperativo revisar y restringir los horarios de venta y consumo de bebidas alcohólicas en el país”, precisa el editorial que también motivó las reacciones de las asociaciones dominicanas de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), y de los productores de ron (Adopron).

“Somos de la idea de que se regule el consumo y se prohíba en lugares públicos. Que no se expenda bebidas alcohólicas a ninguna hora en la calle”, indicó.

De igual modo, Gilberto Luna opinó que está totalmente de acuerdo que se registran los horarios, “porque el desorden hay que acabarlo”.

Enfatizó en su apoyo total al editorial y los pronunciamientos del director de este medio, Miguel Franjul.

El dirigente comercial se preguntó: ¿Qué hace un colmado abierto después de las 12 de la medianoche?, ya los delincuentes andan de noche en las calles y los colmados son los primeros que atacan.

En varios países se prohíbe el consumo de alcoholes en la vía pública, excepto en los lugares y horarios autorizados por la autoridad competente, pero en República Dominicana no se cumple en los barrios ni en muchos otros lugares, como parques de recreación.

Otras reacciones

Hasta el momento, el pronunciamiento de este diario encontró también el respaldo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Mientras que la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) rechaza el cierre de negocios a la medianoche y la incautación de bocinas, aunque no apoya que en sitios habitados se ponga música a alto volumen.

La Finjus rechaza el consumo de bebidas alcohólicas en horas de la madrugada, ya que el consumo de alcohol y los niveles de contaminación sonora en espacios públicos se han convertido en un problema agudo en los últimos años.

Afirmó que a pesar de los planes para controlar el expendio de bebidas alcohólicas a altas horas de la noche, esa una de las mayores causas de la inseguridad en la actualidad, convirtiéndose en un foco de vulnerabilidad tanto al comercio que expende como a aquellos residentes que se encuentran en las proximidades.

Sostuvo que ese comportamiento junto con el exceso de sonidos que alteran las condiciones normales del ambiente, afectan espacios públicos dedicados a contribuir al desarrollo pleno de la ciudadanía.

“Con ello no se está diciendo que no se puede consumir alcohol, escuchar música y compartir con seres queridos, pues son actividades que desde siempre nos han acompañado; lo que sí no se puede es pretender contribuir a un ambiente que alimente la violencia y la delincuencia, consumiendo alcohol a altas horas de la madrugada y generando sonidos que perturban la paz social”, afirmó el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Castaños Guzmán.

En tanto que Iván de Jesús García, presidente de la FDC, indicó que ese sector no está conforme con las medidas del Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, porque en diciembre 24 y 31 el horario era libre y, sin embargo, los policías fueron a todos los negocios a cerrarlos a las 12 de la noche, lo que dice que el comunicado y la palabra de la ministra no fueron respetados.

“No podemos apoyar la incautación de bocinas, eso viola la Constitución. Se las quitan sin entregar un acta de incautación, lo cual constituye un abuso para el ciudadano”, indicó al precisar que la FDC no está de acuerdo con las personas que utilizan el alto sonido en las áreas pobladas.

García señaló que la ministra Faride Raful mandó a cerrar todas las “zonas de tolerancia musical”, a pesar de que con ellas se evitan los “teteos” en los barrios, y de que ahí nunca ha ocurrido ningún incidente y mucho menos muertos.