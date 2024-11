Especialista advierte sobre el riesgo de “fake news” en la medicina

El director de los Centros de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), Jorge Marte Báez, advirtió ayer sobre el riesgo y la alta preocupación que le genera ver como las “fake news” o la difusión de noticias falsas con fines propagandísticos han estado calando en el campo de la medicina dominicana.

El también asesor médico del Poder Ejecutivo destacó que en los últimos años, en particular en lo relacionado con campañas electorales en diferentes países, se ha observado una inquietante y creciente costumbre de recurrir al uso de noticias falsas, pero que últimamente esto se está aplicando también en la medicina, lo que resulta lamentable, preocupante y hasta peligroso.

Esa práctica de las “fake news” en el área de la salud lo ha estado observando, explica, en informaciones que se han estado publicando en medios de comunicación donde actores del sistema claman una posición de pionero en la realización de diversos procedimientos o de curas que no están científicamente evidenciadas.

Marte Báez hizo el señalamiento en declaraciones escritas remitidas a Listín Diario, donde destaca que por ser director Médico de Cedimat, institución de salud y asistencia social que está celebrando sus 25 años de trabajo continuo en innovación médica al servicio del pueblo dominicano, no le resulta difícil detectar la mayoría de estas “fake news”, asociados al área de salud.

Cita casos

El maestro de la medicina y asesor médico del Poder Ejecutivo dijo que la lista de casos de “fake news” asociados al área de salud que ha detectado en los últimos tiempos es muy larga, pero que hay algunos que le han llamado más la atención, que han sido publicados en medios escritos y electrónicos.

Entre ellos citó la información reciente publicada sobre la cura de la enfermedad de Parkinson por cirugía, que motivó un documento público de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, afirmando, entre otras cosas, que la enfermedad de Parkinson no se cura.

Otros casos citados por Marte Báez de informaciones publicadas en medios de circulación nacional que afirma son “fake news”, son la invención de un nuevo catéter para la realización de angiografías coronarias; primera neurocirugía efectuada en un paciente despierto; primer reemplazo de válvulas aórtica transcatéter (TAVI) y primera cirugía de endoprótesis aórtica fenestrada, entre otros.

Afirma que esos procedimientos se han estado aplicando en el país por años.

“La lista no está completa con estos ejemplos que he citado arriba. De hecho, podría mencionar una cantidad aún mayor que los que hemos señalado. Sin embargo, me he limitado a enunciar algunos de los que llaman más la atención por la envergadura que involucran los hechos”, señala el especialista de la medicina interna, neumología y medicina crítica.

Dijo que hace los señalamientos para que los pacientes estén realmente informados a la hora de participar en la toma de decisiones.