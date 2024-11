Profesionales de salud mental están sobrecargados

La salud mental no es un tema local, sino mundial, pero el país enfrenta amplios desafíos para manejar la problemática, donde, según expertos aproximadamente el 20% de los dominicanos tienen o padece algún trastorno de salud mental y los profesionales están desbordados por la demanda de servicio. En el Foro de Salud Mental que realizó el Listín Diario en conjunto con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), los profesionales Mariel Núñez Checo, médico psiquiatra; Yanis Mejía, psicóloga; Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra especializado en psicofarmacología y Zoilo Emilio García Batista, psicólogo y académico especializado en cognición emoción y estrés, abordaron los retos que enfrenta la salud mental en el país.

Falta de educación generalizada de la población, estigmatización, pocos centros de atención especializada, baja inversión en salud mental, la no cobertura por los seguros de salud, los costos de las consultas y centralización de la atención, fueron algunas de las barreras relatadas por los profesionales.

En su ponencia “Salud mental: perspectiva psiquiátrica”, la doctora Mariel Mejía Núñez Checo explicó que a largo de la vida cuatro de cada diez personas se van a ver afectadas en algún momento por un problema de salud mental, siendo los que más afectan a la población los trastornos del ánimo como la depresión, ansiedad, esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno por abuso de sustancias.

“La OMS recomienda que el mínimo que debe ser invertido en salud mental es un 5% del Producto Interno Bruto y en nuestro país apenas llega a menos de un 1% y eso es poquísimo. Tenemos muy pocos centros de atención especializadas”, puntualizó Mejía al abordar los desafíos en materia de salud mental en el país.

Agregó que aunque se ha hecho un esfuerzo por abrir unidades de intervención en crisis, muchas veces estas no cuentan con el personal suficiente y necesario encarando otra de las barreras: la falta de profesionales en el área de salud mental.

“Solamente en el país tenemos aproximadamente 257 psiquiatras para una población de 10 millones de dominicanos”, afirmó la psiquiatra en su intervención.

La psicóloga Yanis Mejía, quien además es la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) apoyo los desafíos abordados por Mejía agregando que por la falta de especialistas a veces las personas tienen que esperar un largo tiempo por una cita lo que condiciona a que el problema mental se eleve.

“El Colegio lleva la bandera de que deben ser incluidos más psicólogos en el sistema de salud para la atención de la población, se está trabajando realmente, como dijo nuestro señor Ministro (Víctor Elías Atallah Lajam)… Se están haciendo muchos esfuerzos y hay que reconocerlo, pero todavía no es suficiente”, manifestó Mejía.

Dijo que los pacientes no tienen garantía de seguimiento, lamentando que estos no puedan llevar un tratamiento por razones de costo: “Todos sabemos que los tratamientos psiquiátricos son elevados”.

“Que penoso es cuando una persona tiene un familiar con trastorno mental y no puede llevar a cabo ese tratamiento por razones de costo, eso es también parte de los desafíos que tiene el Estado, que tiene la obligación de suplir a estos pacientes ese tipo de medicamentos”, sostuvo la psicóloga.

En su presentación titulada: “Análisis Crítico de la Salud Mental en República Dominicana” la profesional dijo que se debería trabajar la parte preventiva con mayor amplitud y que está a la espera de un programa de intervenciones comunitarias en salud mental por parte del Ministerio de Salud Pública.

donde Codopsi tendrá participación a través de los psicólogos.

Aseveró que la educación ciudadana es importante para la prevención de los casos de salud mental, ya que si se lleva la información a las comunidades de cómo detectar cuando una persona está afectada entra el apoyo psicosocial para orientar que hay que buscar ayuda psicológica o psiquiátrica, dependiendo del caso.

“Hay que ir a las comunidades para prevenir lo que son los trastornos mentales y su impacto negativo en las familias y en la misma sociedad”, indicó la titular del Codopsi, especificando que esta entidad tiene previsto firmar un acurdo con Unibe a fin de desarrollar investigaciones que aporten soluciones.

Asimismo, sostuvo que se está trabajando en diferentes mesas temáticas con el Estado en instituciones como el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) con la ley de autismo; el sistema penitenciario, el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), entre otras.

La salud mental y los jóvenes

En su intervención el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia decidió hablarles a los jóvenes “porque el futuro es la juventud”. A través de la “Realidad Real de la Psiquiatría Dominicana” expuso que las tres causas de muerte de la juventud: accidentes, drogas y suicidios tienen que ver con salud mental.

“En la República Dominicana somos líderes de accidentes del mundo, el 60% de los jóvenes que mueren en accidentes de tránsito, que no sean motores, están bajo los efectos del alcohol… que es la peor de todas las drogas que existen”, puntualizó el psiquiatra.

Explicó que le consta el trabajo que están haciendo las autoridades para hacer algo diferente, sin embargo, dijo que no existe una sola cama de salud mental para drogas en el país, la segunda causa de muerte de jóvenes.

Indicó que la base de la salud mental no pueden ser los psiquiatras, sino los médicos generales, de familia y los psicólogos clínicos y que “es humanamente imposible que 200 y pico de psiquiatras manejemos más de 10 millones de dominicanos y dos millones de invitados internacionales que tenemos y 600 mil turistas borrachos. No hay manera de que los psiquiatras podamos con eso. No damos a vasto”.

Por otro lado, manifestó que el problema del país no es el suicidio, pues a su juicio 600 en casi 10 millones no es nada, sin embargo dijo que hay miles de muertes por homicidios en República Dominicana.

En cuanto a los problemas del posmodernismo citó el déficit de atención en la juventud, más de un 4%, la depresión en sus diferentes formas, la ansiedad y el espectro autista como los que se enfrentan.

Mientras que el Zoilo García Batista con su ponencia “Panorama actual de la salud mental en RD” afirmó que en materia de investigación el uso de la tecnología se emplea como un área innovadora en la que se puede usar la inteligencia artificial para mejorar los tratamientos de salud mental.

En ese sentido dijo que ha diseñado aplicaciones para que los terapeutas puedan mejorar los protocolos de tratamiento y otras que le permite a cada individuo con una problemática emocional complementar el tratamiento psicológico psiquiátrico.

Su último proyecto tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a los desórdenes emocionales y desde el Protocolo del Psicap, un programa de entrenamiento cognitivo-conductual en grupo desarrollado por el español Antonio Cano Vindel se busca intervenir en los factores comunes a los diferentes trastornos.

Asimismo, apoyó la iniciativa propuesta por la PUCMM de llevar a cabo un observatorio que busca implementar campañas de sensibilización para la comunidad en general, orientadas a reducir el estigma de los problemas de salud mental y promover una cultura de prevención y cuidado.

Además de recoger datos confiables actualizados sobre la prevalencia y tendencia de los trastornos en salud mental en República Dominicana, así como proveer datos y análisis que contribuyan al diseño ejecución de políticas públicas enfocadas en mejorar a los accesos a lo que es atención a salud mental.