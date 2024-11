CMD insta a vigilar calidad de servicios brindados a pacientes

El secretario general del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, denunció la falta de personal en los hospitales y centros de salud, además del desinterés en brindar un servicio de calidad a los ciudadanos.

El dirigente del gremio dijo que para que los pacientes puedan recibir el servicio requerido, debe existir una planificación efectiva y contar con la vigilancia de especialistas que se encarguen de velar por la seguridad y bienestar de quien se dirige al centro en busca de solución médica.

"La salud es un reto y esos retos muchas veces no se cumplen porque no hay una planificación en un sistema sanitario como el nuestro, donde hay deficiencia con el gasto, la seguridad, y cuando hablo de la seguridad, no solo hablo de la seguridad del personal del tránsito interno o la vigilancia para el personal que labora en el hospital y las cosas propias de un hospital sino también la seguridad que tiene que ver con el paciente", explicó Peña Núñez, entrevistado por Martina Espinal en el programa televisivo Al Punto.

El secretario general del CMD explicó que en ocasiones en los hospitales no buscan soluciones cuando el paciente amerita ser atendido, sin importar que se traslada en ocasiones desde zonas muy apartadas y debe regresar sin la solución que fue a buscar al centro.

"Si el paciente va hoy a una cita y no se puede por tal circunstancia, esa persona da un viaje hasta un lugar donde hay elementos internos y ahí hace falta un personal que pueda llamar y decir: la cita de usted hoy no va a ser posible por tal razón. O en su defecto decirle: usted vino, no hay cita pero vamos a buscarle una solución. Eso no existe, eso es parte de la seguridad y no lo hay", señaló Peña Núñez.

Planes operativos

El dirigente gremial hizo mención de los planes operativos anuales realizados en los hospitales para tener un mejor manejo de las situaciones, pero destacó que en ocasiones este plan “luce perfecto a la hora de ser mostrado a las autoridades” responsables de monitorear este proceso.

"Cuando nosotros vemos el Plan Operativo Anual que presentan las autoridades en el año, en teoría todo luce perfecto, pero en la práctica apenas se puede lograr un 15% de lo que este promete. Muchas veces se habla mucho en los planes, pero en la ejecución se improvisa. Los hospitales hacen sus planes operativos anuales; ellos le llaman POA; en la práctica nada que ver", dijo.

Además, Peña Núñez mencionó que parte de la ineficacia en los hospitales es cuando estos realizan compras de medicamentos mientras carecen de otros y, cuando estos realizan encuestas de satisfacción a los usuarios, se enteran de las debilidades.

"Cuando pasan algunas desorganizaciones en los hospitales, es culpa de los que dirigen porque no hay una planificación y si ponen un tomógrafo, nadie mide nada ni gestiona nada", explicó.

Recordó que hace un año realizó una denuncia al hospital Vinicio Calventi, ya que a este se le había dañado una máquina de oxígeno que para repararla costaba RD$300,000 y estos prefirieron pagar RD$2 millones a un proveedor: "Para qué pagar RD$2 millones si tiene una máquina que es del Estado", añadió.

Peña Núñez agregó que se gastan millones de pesos resolviendo situaciones que nunca llegan a un destino, diciendo que es por eso que la salud siempre ha estado decayendo, a pesar de que en ocasiones ha presentado mejoras y en estos momentos que llega la tecnología, innovar con la medicina ha provocado que se "abaraten los costos de los equipos".

Consideró que en el país se improvisa mucho porque las normas establecen que para dirigir un hospital especializado debe ser un especialista, pero muchas veces el que no es especialista maneja las cosas mucho mejor.

“Cuando usted ve la seguridad de muchos hospitales los miembros de seguridad son muchísimos, pero en el fondo usted ve tres gentes, pero cuando ve la nómina ve 10, 12, 13, 14 gente y eso es normal", agregó el secretario general del CMD.