Unicef advierte una de cada cinco adolescentes es madre o está embarazada en RD

Con motivo del Día Internacional de la Niña, que se conmemora hoy, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destaca que República Dominicana enfrenta desafíos significativos en cuanto a la maternidad temprana y la alta tasa de natalidad en adolescentes.

Establece que según el reciente informe de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2019), el 20% de las mujeres de 15 a 19 años ya han tenido un hijo nacido vivo o están embarazadas de su primer hijo, una cifra alarmante que refleja la necesidad de fortalecer las políticas de educación y salud sexual y reproductiva en el país.

Sostiene que la tasa de fecundidad en adolescentes en el país es de 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 años, colocándola entre las más altas de América Latina. Además, la ENHOGAR-MICS 2019 presenta que el 15% de las mujeres dominicanas comenzó su vida sexual antes de los 15 años, lo que subraya la urgencia de implementar programas efectivos de prevención y de apoyo para estas jóvenes.

“En el contexto de la conmemoración del Día de la Niña es imperativo destacar los desafíos únicos que enfrentan, especialmente en los países de renta media-alta como República Dominicana. En el mundo, hay más de 600 millones de niñas adolescentes de 10 a 19 años, el mayor número de la historia. Si estas niñas cuentan con los recursos adecuados, oportunidades y un entorno propicio, pueden convertirse en la mayor generación de mujeres líderes, emprendedoras y creadoras de cambio que el mundo haya visto jamás”, agregó el representante de UNICEF, Carlos Carrera.

Dijo que sin embargo, la realidad es que mujeres y niñas en todo el ámbito mundial siguen enfrentando desventajas significativas en diversas esferas como la salud, la educación, la participación política y las oportunidades económicas. Una de cada cuatro chicas de entre 15 y 19 años ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja al menos una vez en su vida.

Desigualdades entre niñas y niños

En el mundo, las niñas de 5 a 14 años dedican 160 millones de horas diarias más al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los niños de la misma edad, una carga que se intensifica en la adolescencia. Además, casi una de cada cinco niñas no termina el primer ciclo de secundaria y casi cuatro de cada diez no completan el segundo ciclo. Alrededor del 90% de las adolescentes y mujeres jóvenes en países de renta baja no utilizan Internet, mientras que sus compañeros varones tienen el doble de probabilidades de acceder a la red.