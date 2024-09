Médicos cardiovasculares del Mount Sinai diertan sobre reparaciones de la válvula mitral

En celebración del Día Mundial del Corazón, que sera el domingo 29 del mes en curso, el laboratorio LAM abrió sus puertas este sábado para que especialistas cardiovasculares del Hospital The Mount Sinai en New York realicen una conferencia médica en República Dominicana para orientar sobre las técnicas quirúrgicas en reconstrucción valvular.

Siendo las 10:00 de la mañana dio inicio la conferencia, donde los médicos invitados disfrutaron de una mañana llena de conocimientos y nuevas experiencias para la tecnología en el país. La conferencia estuvo dirigida por los doctores Anelechi Anyanwu e Ismail El-Hamansy.

Anelechi Anyanwu, especialista en cirugía cardiovascular, en su intervención llamada "Heart Transplant and Mechanical Support", dijo que ha realizado al menos 400 cirugías donde se necesite reparar la válvula mitral del paciente.

"Si podemos reemplazar la válvula lo hacemos, pero preferimos repararla y ya hemos realizado 400 cirugías de válvula mitral en el centro Mount Sinai. Nosotros creemos en la calidad y es por esto que buscamos lo mejor para el paciente", explicó Anyanwu.

Doctor Anelechi AnyanwuLeonel Matos

Anyanwu destacó que una enfermedad que podría ser curada si se detecta a tiempo es el empirismo pulmonar, ya que "los pacientes con embolismo pulmonar desarrollan síntomas que en nuestro centro podemos tratar sin ningún problema.

Recientemente teníamos un paciente que no podía ni caminar porque necesitaba oxígeno, y ya no toma ni medicamentos porque en ocasiones el problema no es tan grave", aseguró el médico.

El doctor añadió que hace pocos meses un dominicano llegó al hospital donde labora con síntomas confusos por varios especialistas, quienes no lograron dar con el diagnóstico adecuado hasta que en la clínica se dio a conocer la patología.

"Hace unos meses recibimos un paciente de Santo Domingo que según otros médicos que había visitado tenía cáncer de pulmón, pero al llegar a nuestro hospital descubrimos que realmente tenía pericarditis", sostuvo.

Posteriormente, el doctor Ismail El-Hamamsy trató el tema "Reconstructive Aortic Valve Surgery in Young Adults (Ross and Valve Sparing Procedure)", quien realizó operaciones cardiovasculares en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), y dijo que la mayoría de los pacientes necesitan una reconstrucción de válvulas mecánicas y aórticas.

"Visité Cedimat donde realicé cirugías cardiovasculares y dio muy buenos resultados; allá realicé el procedimiento que se trata de realizar operaciones a válvulas mecánicas y aórticas para repararlas y no necesitar de un reemplazo, ya que este tipo de operaciones tienen mayor capacidad de vida para los pacientes", manifestó El-Hamamsy, contento por darle una nueva oportunidad de vida a los pacientes en República Dominicana.

El médico dijo que la importancia de utilizar la válvula aórtica es por su flexibilidad al abrir y cerrar hasta 100 veces al día sin importar la posición en la que se encuentre el paciente debido a los mecanismos que la complementan, pero, no obstante, mencionó preferir las válvulas biológicas por mayor capacidad de resultados.

"Cuando vemos los resultados de las válvulas biológicas, es mucho mejor que los casos de válvulas aórticas, ya que su capacidad de vida es mucho mejor, ya que los pacientes operados hace 30 años mantienen el 98% de sus vidas con un constante seguimiento médico", señaló.