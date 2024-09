Pediatras citan importancia de diagnosticar a tiempo el cáncer infantil

Pediatras oncólogos trataron ayer el tema de cáncer infantil en el país y la importancia de detectarlo a tiempo, además de garantizar un tratamiento adecuado, y que los padres puedan estar atentos a los síntomas presentados por los niños.

LeyriLiz Jorge, médico en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, expresó que aún en el país existe la falta de conocimiento sobre el cáncer infantil y, por ende, este en ocasiones no es detectado a tiempo.

"Uno de los principales problemas que tenemos es el retraso del diagnóstico por la falta de conocimientos por los padres, compañeros de la escuela y en los hospitales, porque no pensamos en cáncer”, dijo la pediatra.

La especialista, durante su participación en el Foro Nacional sobre Políticas Públicas para el Cáncer Infantil 2024, explicó que estos signos y síntomas se pueden parecer a otras enfermedades y no se tienen en cuenta.

Jorge manifestó que otro problema es la falta de oportunidad de diagnóstico por medio de la cobertura, "ya que al día de hoy aún tenemos dominicanos sin actas de nacimiento y por ende sin seguro médico, porque muchas veces a la hora del padre ir a un centro de salud, muchas veces todo se atrasa por no tener un seguro porque piensan que son costosos y es muy importante que se pueda fortalecer esa parte".

La doctora añadió que los medicamentos esenciales no son garantizados al paciente, aunque en el país se encuentran otros reemplazos, pero no son cubiertos por el seguro y el programa de medicamentos de alto costo.

"Tenemos otro medicamento en el país, pero no son cubiertos por el seguro y mucho menos por alto costo. Porque simplemente no es factible el precio según se piensa, pero es costo-beneficio para el paciente. Hay ciertas enfermedades llamadas tumores benignos o tumores de bajo grado, que si bien existen ciertos medicamentos que están aprobados para otros diagnósticos, en estos pacientes no se aprueban y, por tanto, no tienen asegurado un buen tratamiento por el precio de los medicamentos", aseguró.

Mientras Margarita Montero, oncóloga pediatra en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, dijo en el foro que es importante la capacitación en el tema del cáncer infantil para formar al personal y así poder ayudar a los niños.

“Esperamos que podamos fortalecer nuestras grandes habilidades, que en los últimos años han sido tener personal capacitado que ayude a los niños", expresó.

La doctora Yamel Lizardo, hemato-oncológica pediátrica del Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullón de Santiago, dijo que lo mejor educar desde el primer nivel para que los referimientos estén a tiempo y se pueda sensibilizar dando a conocer el cáncer infantil.

"Se debe dar educación desde el primer nivel para que estos referimientos lleguen a tiempo y seguir sensibilizando, haciendo ruido con el cáncer infantil, como una frase de la madre Teresa de que ‘yo puedo hacer cosas que tú no puedes hacer, tú puedes hacer cosas que yo no, pero juntos podemos hacer grandes cosas’", citó Lizardo.

La doctora Wendy Gómez, moderadora del evento, expuso sobre la importancia de tratar el cáncer a tiempo y que los padres de estos niños puedan estar alertas y llevarlos a realizarse análisis que descarten posibilidades de cáncer.

"No dejemos que el cáncer infantil toque nuestra puerta para concientizarnos", dijo al culminar el foro donde médicos especialistas resaltaron la importancia de detectar el cáncer infantil a tiempo.