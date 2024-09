Comunicadora pide ayuda para tratar rara enfermedad de su bebé

La comunicadora Nicole Lamourtte hizo un llamado a la primera dama Raquel Arbaje, a fin de que se le pueda gestionar la ayuda necesaria para tratar la rara enfermedad que le afecta a su hija Monserrat.

Lamourtte, en un video colgado en su cuenta de Instagram, explicó que tiene 33 semanas de embarazo y que hace varios días le diagnosticaron a su bebé con una enfermedad congénita que le afecta el desarrollo del diafragma del feto.

Esta condición le causa múltiples problemas de salud al bebé tras su nacimiento que, en caso de no sea propiamente tratada, lo llevaría a la muerte.

No obstante, dijo que ha consultado con múltiples expertos de salud del país, quienes le afirmaron que la operación que necesita Monserrat no se realiza en República Dominicana, por lo que tuvo que investigar en centros de salud en otras naciones.

Indicó que él único hospital que hasta el momento le ha aceptado su caso es uno en España, pero se lamentó que no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo esta operación, indicando que el presupuesto que le enviaron para esta intervención quirúrgica ronda los RD$ 13 millones.

“Yo no sé qué hacer, sólo les voy a pedir que me ayuden a ponerle estos zapaticos a Monse… no me quiero rendir tan fácil”, dijo la joven madre entre lágrimas.