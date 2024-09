Director hospital traumatológico sugiere eliminar licencia a los ebrios que provocan accidentes

Los fines de semanas, sobre todo los de quincena, son los más funestos en cuanto a accidentes de tránsito por el consumo de alcohol, lo que genera preocupación y llama aplicar régimen de consecuencia a los infractores de la ley, como quitarle la licencia de por vida.

El doctor Julio Landrón, director del hospital traumatológico Ney Arias Lora, reveló que entre 250 a 260 emergencias por catástrofes viales atienden los fines de semana en ese centro, de los cuales una gran cantidad llegan desde el Sur y Este del país.

A propósito de la tragedia ocurrida el pasado domingo en Azua cuando un camión embistió a un grupo de personas que compartían bebidas alcohólicas en la carretera Azua-San Juan, que dejó varios muertos y heridos, el especialista dijo que de esa zona llegan a ese hospital muchos accidentados. “Nosotros como hospital estamos asistiendo unas 250 a 260 emergencias los fines de semana, sobre todo los fines de semana de pago. Los días de semana disminuye hasta 70 u 80 pacientes, pero los fines de semana es realmente preocupante lo que está sucediendo” explicó, al agregar que desde Barahona, Baní y Ocoa, y otra provincias del sur, los fines de semana llegan hasta siete pacientes de cuidados intensivos y entre 15 y 18 con fracturas de fémur, tibia y otras.

Reconoce que las catástrofes viales es un problema que viene desde hace muchos pero que va en ascenso permanente y necesita ponerle un corte.

Consumo de alcohol

El consumo de alcohol y la falta de régimen de consecuencia agudiza los accidentes de tránsito, por lo que plantea que las autoridades tomen mayor control en las carreteras y centros de expedios de bebidas alcohólicas.

“En eso nosotros reiteramos que deben seguirse aumentando lo que es el régimen de consecuencia. No es posible que lo detengan embriagado y no le quiten la licencia de por vida y sea sometido a la justicia, esas son parte importante que debemos de seguir aumentado y afianzando” dijo Landrón.

Agrega que en horas nocturnas hay una ausencia de las autoridades para que se cumplan las leyes, lo que da pie a que muchas de las personas desaprensivas pues actúen de forma desaprensiva, poniendo en riesgo sus vidas y las de los demás.

“En las horas no laborables y nocturnas, donde hay un éxodo importante de personas que se está trasladando y esto conlleva a mayor situaciones porque entra ahí lo que es la no regulación del alcohol a esa hora… todo el mundo sale embriagado en vehículos y esa es un arma súper poderosa, tener un motor embriagado, nadie se pone cinturón, no se pone casco protector después que tiene cierto grado de alcohol en la sangre, porque cambia su mismo sistema y condiciones mentales cambian completamente por los efectos del alcohol u otro tipo de sustancia”

Igual, insta a que se aplique mayor regulación en los centros de expendio de bebidas alcohólicas y la comercialización en los lugares de actividades sociales debe estar limitada a horarios.

Falta educación

El galeno dijo que el Gobierno está ampliando la red hospitales de trauma, pero que la población debe educarse para preservar la vida en las carreteras del país.

Esto en referencia a los tres hospitales traumatológicos de tercer nivel que se construyen en distintos puntos del país, como el de Yaguate en San Cristóbal, en Sosua, y La Altagracia.

De los 8603 muertes por accidentes de tránsito en los últimos cinco años, el domingo es el día de la semana que tiene el mayor registro de fallecidos con 2,101, el sábado 1,376 y el viernes 1,079.