Cardiólogo Ernesto Díaz Álvarez eligió la medicina porque desde niño le gusto servir a los demás

Desde niño, el doctor Ernesto Díaz Álvarez, declarado recientemente Maestro de la Medicina por el Colegio Médico Dominicano (CMD), sabía que quería ser médico.

Hoy, casi 50 años después de haber logrado esa meta, el especialista en cardiología, explica las razones. Dice que desde pequeño le gustó servir a los demás y que dentro de las carreras que analizaba, con la que más se identificaba era con la medicina.

De ahí, asegura el también columnista de Listín Diario y autor del libro “Larga vida con calidad”, que desde temprana edad tenía la inclinación por esa profesión.

“Ver una serie de televisión por los años 1961-1966 llamada Dr. Ben Casey, que trataba sobre la vida intrahospitalaria, fue fundamental para definir mi decisión de estudiar medicina”, señala.

El actual asesor del departamento de Investigación, Epidemiología y Estadística de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, (AIDC), miembro de su Comité Ejecutivo y del Consejo de Enseñanza, dice que se especializó en cardiología porque la veía como una carrera fina y compleja, además sabía que le permitiría servir y ayudar.

El especialista afirma que en cardiología no hay casos sencillos, todos son difíciles, y que mide los logros de un buen ejercicio profesional por la honestidad y la empatía con que se ejerce, así como el ser justo, no mentir, asistir al paciente sin importar credo, posición o religión.

Amor y arte

“A mi trabajo le tengo amor y le pongo arte”, asegura el doctor Díaz Álvarez, ex director de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, (AIDC), al reafirmar que las veces que se ha equivocado, ha sido por ignorancia, pero nunca con fines comerciales.

“Duermo todas las noches tranquilo, porque nunca he engañado a un paciente, ni he inventado diagnósticos falsos, procurando fines económicos, siempre he sido una persona afable con el paciente”, indicó.

El cardiólogo dice que nunca ha dejado de tomarles las llamadas a sus pacientes, sin importar el día y la hora.

Su mayor satisfacción, precisa, es haber enseñado a otros a hacer cardiología con calidad, con honestidad y con respeto a sus pacientes y a la profesión.

Díaz Álvarez ha llevado una vida predominantemente dedicada a la profesión, la docencia, la investigación y la familia. Es un esposo, padre y abuelo dedicado, con más de 40 años de unión matrimonial.

Inicios

Se graduó de doctor en medicina en el año 1975 titulado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó su Residencia de Medicina Interna en el Hospital Docente Dr. Francisco Moscoso Puello, pasando para su Residencia de Cardiología-Angiología a la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología (AIDC)

El doctor Ernesto Díaz Álvarez mientras ofrece atenciones a uno de sus pacientes.EXTERNA/

Realizó estudios aplicados en las subespecialidades de Eco y Fonomecano Cardiología, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México, además de una larga lista de estudios de maestrías y postgrado en diversas áreas médicas, entre ellas maestría en Salud Pública con concentración en Epidemiología, de la Escuela de Ciencias Biosociales y Salud Publica del Centro Médico de Río Piedras, San Juan, Puerto Rico.

Labor reconocida

En el transcurrir de su vida profesional, incluyendo su proceso de formación, Díaz Álvarez ha recibido múltiples reconocimientos en el área docente, en el campo de la investigación y en el desempeño de cardiólogo en el país.

Entre ellos se citan, Maestro de la Cardiología Dominicana, Sociedad Dominicana de Cardiología (SDC), Maestro de la Medicina Dominicana, Colegio Médico Dominicano Provincia Duarte, 2013, Cardiólogo Distinguido de la República Dominicana, Sociedad Centroamericana y del Caribe de Cardiología, San Juan, Puerto Rico, 2014, y recientemente Maestro de la Medicina Dominicana de parte del Colegio Médico Dominicano.

Diversos cargos

El doctor Díaz Álvarez ha desempeñado diferentes cargos, entre ellos Epidemiólogo de Área, Hospital Regional Docente, San Vicente de Paul, Provincia Duarte, Epidemiólogo Regional de Salud Pública, director Nacional de Inmunización-División de Epidemiología.

Cardiólogo Ayudante del Servicio de Ecocardiografía. Asociación Instituto Dominicano de Cardiología (AIDC), Jefe de Departamento de Ecocardiografía y Vascular Periférico. Director y Fundador de la Escuela de Ecocardiografía AIDC.

En la AIDC, ha desempeñado diferentes cargos, entre ellos director y subdirector Médico y director, asesor del Departamento de Investigación, Epidemiología y Estadística y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Enseñanza Actual.

reconocimiento

En una emotiva ceremonia celebrada el pasado jueves 15 de agosto en el Salón “Dr. Manuel Durán Bracho” sede del Colegio Médico Dominicano (CMD), cuatro profesionales de la salud fueron condecorados con el máximo galardón de la entidad colegial: el título de “Maestro de la Medicina Dominicana”.

Los galardonados son los doctores Salvador Antonio Martínez Selmo, Carlos H. García Lithgow, Reynolds J. Pérez Stefan y Ernesto Díaz Álvarez.