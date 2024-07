Calentamiento global es caldo de cultivo para enfermedades

El calentamiento global es un caldo de cultivo para la infección y la propagación de enfermedades, entre ellas el dengue y la malaria, y los líderes comunitarios juegan roles fundamentales en la identificación temprana de condiciones de salud que pueden convertirse en fenómenos pandémicos.

Así lo entienden los investigadores Eddy Pérez Then y Marija Miric, presidente y directora ejecutiva de la fundación de investigación Two Oceans in Health, al destacar la importancia de que en las políticas sanitarias se involucre a los dirigentes comunitarios, ya que el primero que detecta señales de alarma en su sector es el comunitario.

Recuerdan que la población es sobreviviente de una pandemia que generó una gran crisis sanitaria y humanitaria, enseñando que en cualquier momento puede volver un fenómeno de esa naturaleza y que son los comunitarios quienes constituyen el primer termómetro para la detección de males que pueden llegar a expandirse.

Como ejemplo, el doctor Perez Then destacó que el calentamiento global es algo que se tendrá por mucho tiempo y que el dengue de por sí es endémico, por lo que hay que tratar de que las personas entiendan de que, si no hay criaderos, no hay mosquitos.

Encuentro

Los doctores Pérez Then y Miric destacaron la importancia de involucrar a las comunidades en las acciones de salud, al dar a conocer detalles del cuarto Encuentro Anual de Comunidades Epistémicas (Epistheme 2024) a realizarse el 31 de agosto próximo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

El encuentro Desarrollando Plataformas de Investigación para Prevenir y Mitigar Fenómenos Pandémicos busca involucrar a investigadores e incluir la investigación como parte fundamental de anticiparse a una pandemia.

Explicaron que uno de los paneles estará dirigido a la Inteligencia Artificial (IA) y su potencial rol en la prevención de fenómenos pandémicos, analizaran el rol de las sociedades médicas especializadas en esa prevención, así como el reglamento sanitario internacional que se discute actualmente, en el cual proponen que se incluya la investigación.

Plataformas comunitarias

Explicaron que la fundación desarrolla plataformas comunitarias, con líderes comunitarios y va dando seguimiento a los progresos de investigación que se llevan a cabo.

Con la fundación estamos motivando que la gente se enfoque en la comunidad, que hagan proyectos de investigación donde la comunidad sea el termómetro como bandera roja para notificar casos que pueden generar fenómenos pandémicos-, destacó el doctor Pérez Then.

Dijo que con esos encuentros, que desarrollan cada año buscan mantener el legado del profesor Antonio de Moya (Tony) para generar conocimientos e involucrar a las jóvenes generaciones en la investigación.

En la actividad habrá exposición de trabajos de paneles, presentación de videos y trabajos orales y la entrega del premio Antonio de Moya.