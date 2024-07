Capacitan a médicos forenses para promover la donación de órganos, tejidos y células

En un esfuerzo por enfrentar la creciente necesidad de órganos para trasplantes en República Dominicana, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (incort) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) organizaron un taller de capacitación titulado "Visión Estratégica de la Extracción de Órganos, Tejidos y Células (EOTC)".

Dirigido a médicos forenses y coordinadores de trasplante regional y hospitalario, se enfocó en discutir aspectos fundamentales y técnicos del proceso de donación y trasplante, amparado por la Ley 329-98 de Donación y Trasplante.

Aimée Caamaño, coordinadora general en funciones del Incort, destacó la urgencia de la situación actual en ese sentido. "Actualmente, la lista de espera para trasplante renal es de 408 pacientes, para trasplante de páncreas 400, y para trasplante cardíaco el mismo número", añadió.

Además, subrayó el crecimiento lento pero positivo en la cantidad de donantes. "El año pasado solo tuvimos ocho donantes, pero este año ya tenemos 12, lo que indica que las personas están empezando a creer que pueden salvar vidas", precisó.

Caamaño explicó que una sola persona puede salvar la vida de hasta ocho a través de la donación de órganos.

También mencionó que la mayor demanda entre los pacientes es para trasplantes de órganos, con 42 renales realizados en lo que va del año.

Destacó la importancia de la comunicación familiar en el proceso de donación. "Para ser donante, es crucial hablar con la familia y expresar sus deseos de querer donar, ya que la familia tiene la última palabra", agregó.

Requisitos

Existen dos tipos de donantes: Los vivos, que deciden hacerlo a favor de sus allegados, y las personas fallecidas.

Para donar, los requisitos son los mismos para ambos casos, entre ellos tener buena salud física, edad entre 18 y 65 años y menores de 18 años pueden donar con la autorización de sus padres.

Asimismo, un ayuno de dos horas para donar, no tener o haber padecido: Hepatitis B o C, VIH/SIDA y Sífilis, así como epilepsia, tuberculosis, toxoplasmosis, meningitis, enfermedades severas del corazón y cáncer. En el caso de las mujeres, no estar embarazada o lactando, no haber tenido parto o aborto en los últimos seis meses.

Los requisitos incluyen no haber consumido alcohol en las últimas 24 horas.

El evento, llevado a cabo en el Hotel Catatonía, contó con la presencia de Sonia Lebrón, directora ejecutiva del (inacif), y Dolores Escudero, experta en donación y trasplante en España, quien ofreció una conferencia virtual sobre "Muerte Encefálica".

Los donantes en muerte encefálica representan la fuente principal de órganos para trasplante, por lo cual resulta esencial realizar una eficiente detección de posibles donantes, así como el diagnóstico temprano de muerte encefálica de manera que se pueda efectuar un manejo clínico adecuado.

A partir del diagnóstico de la muerte encefálica, se debe plantear un cambio en la orientación del tratamiento, dirigido al soporte y protección de los órganos a trasplantar. La muerte encefálica llevará irreversiblemente al paciente hacia la parada cardíaca en poco tiempo.

Otros temas que se abarcaron en el taller fueron la detección de la muerte encefálica, la concienciación social, los avances y situación actual de la donación y trasplante en el país, así como los aspectos legales y éticos involucrados.

Para formar parte de la lista de donantes, solo debe dirigirse a uno de los siguientes hospitales: Hospital General De La Plaza de la Salud en Santo Domingo, Cecanot o el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS).