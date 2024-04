Brigadas de Salud Pública acuden a los barrios en Jornada Nacional Contra el Dengue

Sectores como Villa Juana y La Rosa de Herrera forman parte de las localidades que han sido intervenidas en la Jornada Nacional Contra el Dengue, con la que el Ministerio de Salud Pública busca evitar que una epidemia de esta enfermedad azote al país este año.

Brigadas de áreas de salud entregaron materiales educativos y larvicidas para prevenir la crianza del dengue, supervisando tanques donde se guarda agua y realizando labores de descacharrización y limpieza.

La Jornada Nacional Contra Dengue va dirigida a movilizar e integrar a la comunidad y diferentes sectores del país a acciones dirigidas a evitar la crianza del mosquito transmisor del dengue y evitar que se registre una epidemia de la enfermedad, ante la alerta emitida por la Organización Panamericana de Salud de que este será un año altamente epidémico.

El año pasado en el país se registraron 62 muertes confirmadas y cerca de 28 mil casos de pacientes afectados.

La jornada incluye acciones de orientación y educación donde se informa a las personas sobre la importancia de eliminar criaderos, limpiar los entornos de los hogares, tapar el agua que se almacena, acudir al médico ante los primeros síntomas y evitar automedicarse.

De acuerdo a lo programado, durante los próximos 30 días se llevarán a cabo acciones intensivas de descacharrización, limpieza, fumigación y colocación de larvicidas.

Mientras realizaban las labores de intervención, fue abordado el director del área 4 de salud, en Villa Juana, el doctor Jesús Sualvi, quien manifestó que los trabajos de fumigación se realizan a más tardar de 6:30 a 7:30 de la mañana y que para esta labor cuentan con unas ocho brigadas compuestas de seis personas.

“El proceso ahora mismo es largo porque estamos interviniendo los diferentes barrios que componen el área 4 que son 15. La programación de esta semana abarca Villa Juana, Ensanche Espaillat, Ensanche Luperón y 24 de Abril”, indicó.

Según Sualvi, el proceso incluye descharización, entrega de insumos como abate (antilarvisida que no deja que se reproduzca la larva del dengue), tapas de tanques, cloro (granulado y líquido) y material educativo (folletos).

“Las brigadas están yendo casa a casa como medida de prevención y educación a la población”, afirmó Sualvi mientras una de las brigadas que se encontraban junto a él señalaba que habían visitado un total de 108 casas.

Una de las residencias visitadas fue la de Ana Victoriano Troncoso, quien aunque no permitió que fumigaran su casa, debido a que su abuela tiene complicaciones de salud, sí recibió los insumos para combatir el virus.

“Aquí no pudieron fumigar porque mi abuela está enferma, pero me entregaron esto”, dijo Troncoso mientras ministraba las bolsas de abates.

En Santo Domingo Oeste, en el sector La Rosa de Herrera, las brigadas visitaron la casa de Cintia López, quien sostuvo que hace tres meses su niña de seis años padeció de dengue, también se encontraron las brigadas del área 7 de salud, quienes le explicaron la manera en que debían usar los insumos.

“A mi niña pequeña le dio, hace como tres meses. A ella no me le dio el malo. No llegó a estar interna, se le pasó suero y me la medicaron. Aquí hay mosquito porque hay muchas matas y muchas cosas, pero uno trata de manejarse con su cloro, lavando su tanque”, aseveró López, quien lleva ya cinco años viviendo en el sector.

Seferina Mesa, quien junto a Ana Mercedes Almánzar componían el equipo que fue observado recorriendo las calles de este sector, dijo que iniciaron el recorrido alrededor de las 9 de la mañana y que tenían programado permanecer allí hasta las 2 de la tarde.

Otros no han sido tan agraciados

A pesar de que varios sectores ya han sido intervenidos, otros piden que allí también llegue la jornada, tal es el caso de La Javilla en Sabana Perdida y el Libertador en el mismo Herrera, en donde las aguas residuales de los contenes y los mosquitos mantienen sumidos en la preocupación a sus moradores.

“Por aquí hay mosquitos y por aquí no han venido. Ellos quieren que uno se enferme”, manifestó David Paulino Disla, mientras señalaba el pozo por donde fluían las aguas contaminadas, justo frente al colmado donde se encontraba comprando alimentos en el sector La Javilla.

Bajo la frase de “queremos que tengan conciencia y manden una brigada, por favor” la angustia también afligió a Jorge Luis, quien catalogó como “crítica” la situación que enfrentan con los mosquitos.

“La situación por aquí esta crítica con los mosquitos y la higiene, demasiados mosquitos y Salud Pública no viene. Prometen que van a fumigar y no pasan”, dijo el residente.

En el caso de El Libertador los moradores que viven próximo a la cañada “El Indio”, la cual se encuentra arropada de basura, indicaron que viven constantemente bajo el azote de los mosquitos y que la última vez que pasó un camión fumigando fue “de un político en campaña”.

Cuando los miembros de una brigada que se encontraba próximo al sector fueron cuestionados sobre por qué no habían acudido allí, manifestaron que “mientras están en esta jornada intensa no han pasado”, refiriéndose al recorrido que estaban realizando por otros sectores cercanos a esta localidad.