Piden incentivar la cultura de la autopsia en el país

República Dominicana debe trabajar en incentivar la cultura de la autopsia para determinar las reales causas de muertes, sobre todo aquellas que se presentan de manera súbita en diferentes edades en el país, como mecanismo necesario para trazar políticas dirigidas a la prevención.

Así lo señala el especialista en medicina crítica y terapia intensiva, José Rafael Yunen, presidente del Grupo Yunen, al señalar que cuando ocurren muertes repentinas, sin saber las causa reales, siempre es importante realizar autopsias a los cadáveres, porque la medicina no se basa en suposiciones, sino en evidencias.

Dijo que lamentablemente en la población dominicana no existe esa cultura de realizar autopsias y es frecuente que cuando fallece una persona, sus familiares no aceptan realizar la investigación y prefieren proceder de inmediato a realizar las honras fúnebres.

Señaló que si no se conocen las causas que provocan la muerte, sobre todo esas que ocurren de manera inesperada en personas sin historias clínicas de condiciones médicas conocidas, siempre es importante realizar la autopsia al cadáver.

“Si no sabemos de qué fallece una persona, nunca vamos a poder mejorar la prevención para los casos futuros, ya que lo que no se conoce, no se corrige”, señaló Yunen.

Recordó que en medicina no se asume, sino que se basa en evidencia, y que es la autopsia la que dirige la ciencia al resultado y a la creación de nuevos tratamientos. Dijo que el Covid-19 es un ejemplo de eso.

Explicó que una de las muertes que ocurren de manera repentina son aquellas producidas por aneurismas cerebrales, que por lo general se manifiesta con un fuerte dolor de cabeza, el cual los médicos lo definen como “el peor dolor de cabeza de tu vida”.

Este se presenta generalmente en arterias principales del cerebro y esa sangre obstruida presiona el tallo cerebral y causa la muerte.

Dijo que el aneurisma cerebral es hereditario, por lo que es importante que cuando ocurre uno en una familia, sus demás miembros sean sometidos a chequeos médicos diagnósticos con fines preventivos.

Atención a deportistas

En otro orden, al referirse a las diferentes herramientas tecnológicas, incluyendo la inteligencia artificial para la atención médica que desarrolla el Grupo Yunen, su presidente destacó la plataforma “My médico”, que incluye un equipo de especialistas médicos multidisciplinarios, y que uno de sus brazos de ejecución es su vinculación en el cuidado de la salud de los deportistas dominicanos.

Recordó que fue parte del engranaje de atención al equipo de béisbol Tigres del Licey, cuando 35 de sus jugadores se contagiaron de Covid-19 y que también se encarga de evaluar con chequeos ejecutivos a los jugadores de granjas de béisbol instaladas en el país.

Dijo que Yunen es uno de dos sitios panelistas que hacen el examen físico a las personas migratorias hacia Estados Unidos, y que extrapola esa experiencia al deporte, a aquellos jóvenes que vienen de un núcleo familiar que se desconoce, y son firmados por los equipos, donde se evalúa su condición física, emocional, presiones internas y externas y su comportamiento, entre otras.

Recordó que recientemente se celebró en el país el juego entre los equipos del béisbol de Grandes Ligas, Rays de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston, y que Yunen fue el encargado del soporte médico para lo cual crearon un Plan de Acción de Emergencia, con dos ambulancias que cubrían el estadio completo, personal médico, camillas y equipos diagnósticos.

Dentro de las atenciones que se brindaron durante ese evento de dos días, se encuentran una fractura en un jugador, atenciones por asma, deshidratación por alta temperatura, desmayo, un pelotazo en la cabeza de un integrante y un esguince o estiramiento.

Dijo que “My Medico” es una aplicación que tiene diferentes brazos, como el escolar, el empresarial, el deportivo, pero nació como telemedicina, el cual desarrolla con mucho éxito.