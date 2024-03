Se trasladan a la capital por falta de especialistas en provincias

Caía una leve llovizna y bajo un cielo nublado, en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, Celina de Jesús se cabeceaba junto a su pequeño de 10 años a la espera de que llegara el turno 78.

De Jesús se lamentaba porque a pesar de haber salido a tempranas horas desde Haina, provincia San Cristóbal, no había logrado llegar a tiempo para conseguir un mejor turno para poder consultar a su hijo de 10 años.

“Allá no hay especialista, yo le pregunté que si había neurólogo y me dijeron que no, que no había”, respondió la madre ante la inquietud de por qué no consultaba a su vástago en un hospital de su zona.

De Jesús cuenta que está preocupada porque desde hace tiempo su hijo cuando duerme hace movimientos extraños con la cabeza, cosa que al principio pensaba que se le pasaría con el tiempo, pero esto no ocurrió.

Explicó que se vio en la necesidad de trasladarse desde Haina al Reid Cabral, a falta de especialistas que puedan determinar qué tiene su hijo.

“Van por el 30 de la primera vuelta y tenemos el 78 de la segunda”, manifestó la madre que refleja la realidad de muchos que al igual que ella tienen que salir de sus campos hacia la capital con sus hijos en brazos cuando uno de ellos presenta alguna complicación de salud que requiera más que un chequeo general.

“Hay hospitales, pero no tienen los médicos que él necesita, no hay otorrino”, expresó Masiel Pérez Ramírez, proveniente de un lugar al que ella identificó como “Sajanua , un campo de Azua”.

Pérez Ramírez contó que su pequeño de dos años sufre de adenoides y que el año pasado lo refirieron a un otorrino, pero desde entonces se ha visto inmersa en la travesía de tener que salir a buscar fuera de su zona las atenciones de salud que su hijo requiere.

Las preocupaciones de las madres se esparcían por las aceras del hospital: “La última vez que le dio el dolor de cabeza se me desmayó de tan fuerte que era”, “Ello hay hospitales, pero no igual que aquí”, “hay hospitales, pero aquí están todos los especialistas”, conversaban unidas bajo la misma dificultad.

La falta de médicos en los pueblos fue el pasado año objeto de un reportaje de este medio, atendiendo la dura realidad a la que se enfrentan estos ciudadanos.

En ese entonces el cardiólogo Fulgencio Severino, estudioso del sistema de salud dominicano, manifestó que la decisión de un especialista de aceptar una plaza laboral en determinada provincia estaba íntimamente vinculada al desarrollo que tenga allí la medicina privada, ya que con el bajo salario que recibe de parte del Estado, se le hace imposible cubrir los gastos que implica mantenerse para la clase media, entre ellos, viaje y hospedaje en la zona.

Sobre el tema, el ex presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, dijo que el déficit de personal de salud en el país es conocido por todas las autoridades, y afecta, no solo a especialidades médicas, sino también a enfermería.

Agrega que hay lugares del interior del país donde en kilómetros no se encuentra un pediatra, un ginecoobstetra , un cirujano, un traumatólogo. “Hay una deuda social con esas poblaciones de médicos que ya no quieren ir a esos sitios, porque no hay incentivos de coger para Jimaní, Dajabón, Pedernales, por salarios miserables, sin un estímulo o motivación”, señaló.

Al día de hoy, la situación parece no haber cambiado, ya que las personas continúan trasladándose desde las más remotas provincias hasta Santo Domingo en busca de especialistas.

Situación el Hugo de Mendoza

Con 56 pacientes ingresados por casos respiratorios y otros 5 por dengue, el Hospital Pediátrico doctor Hugo Mendoza también recibe a pacientes provenientes de todas las provincias del país. Tal es el caso de Altagracia Reyes, quien acudió desde Barahona con su hija de un año en busca de una consulta de gastroenterología para su pequeña.

Examen de residencias médicas

El pasado domingo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ( UASD ) llevó a cabo la aplicación del examen único de residencias médicas a un total de 5,810 participantes que vinieron de todas las provincias del país, persiguiendo el sueño de realizar alguna especialidad en el área de la salud.

Sin embargo, solo había 1,259 plazas disponibles, por lo que más de la mitad se quedaran fuera. Según las informaciones suministradas a este diario, las especialidades más demandadas fueron Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, entre otras.