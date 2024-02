Aguda escasez de insulina en el país

Una aguda escasez de insulina, sobre todo una de las más usadas que es la tipo 70/30, se registra en el sector farmacéutico privado del país desde hace varios meses.

La situación ha obligando a los pacientes a acudir al Instituto de la Diabetes (INDEN) y a las Farmacias del Pueblo en busca del producto, quienes aún tienen abastecimiento, pero registran un alto incremento en la demanda.

Este desabasto está generando serias dificultades a los pacientes con diabetes que requieren el uso de insulinas como tratamiento indispensable para el control de su condición y que adquieren el medicamento en el sector privado, sobre todo los que tienen diabetes tipo 1, que son insulino dependientes, así como preocupación entre médicos endocrinólogos y diabetólogos.

El fármaco es utilizado además por cerca del 40% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que se estima que ocupan el 90% de las personas que viven con esa condición en el país, donde estudios indican que cerca de dos millones de personas viven con diabetes o más del 13% de la población dominicana está afectada por esta condición de incremento de azúcar en la sangre.

La escasez del medicamento en el mercado privado y las dificultades para el abastecimiento, fue confirmada a Listín Diario por la presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, Sherezade Hazbún; la directora ejecutiva de la Unión de Farmacias, Scarlet Sánchez; el director del Instituto Nacional de Diabetes y Nutrición (INDEN), Ammar Ibrahim y el director ejecutivo del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE/CAL), Adolfo Pérez y Arelys Mercedes, presidenta de la Sociedad Dominicana de Diabetología.

Aseguraron que el desabasto del producto afecta al sector privado, pero que eso no ocurre con los hospitales de la Red Pública que han mantenido su ritmo de uso sin alteración, ni a las Farmacias del Pueblo ni al Instituto de la Diabetes, ya que cuentan con stop del medicamento en almacén debido a su compra de gran volumen y a acuerdos de largo plazo con sus suplidores internacionales.

Sobre la problemática, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, Inc. (ARAPF) explicó que en la actualidad la producción global de medicamentos relacionados al control glucémico para pacientes diabéticos insulino dependientes enfrenta desafíos significativos en la planificación debido a la escasez de un componente esencial para la fabricación de insulina, fruto del incremento de pacientes con diabetes.

“Esta situación ha resultado en una escasez mundial del producto, afectando recientemente a República Dominicana. Esta disminución de la disponibilidad se ha manifestado principalmente en la presentación vial, por ser la de uso más común en la población; sin embargo, de la presentación tipo lápiz el abastecimiento ha estado estable y no ha presentado ninguna afectación de manera general”, afirma la entidad en declaraciones ofrecidas a Listín Diario.

Señala que las instituciones pertinentes cuentan con la disponibilidad necesaria para responder a las necesidades inmediatas y los laboratorios farmacéuticos a “los que representamos aseguran tener cargamentos en camino, con disponibilidad para garantizar el acceso de este a los pacientes”.

Entiende el organismo que “esta sensación de escasez” no debería ser prolongada y que en los próximos días, este tipo de medicamentos se estará abasteciendo de forma regular, por lo que no debe representar una situación mayor para el sistema sanitario dominicano.

Asimismo, al confirmar las dificultades de abasto, Sánchez dijo que la Unión de Farmacia desconoce las causas de las dificultades que registra los laboratorio o sector industrial para suplir la demanda de insulina que tienen las farmacias, pero que desde hace meses observan que cuando reciben el pedido, sobre todo la insulina 70/30 unidades, éste se agota de inmediato en la cadena de farmacias que representan.

Asimismo, el director de PROMESE aseguró que el medicamento está garantizado en las Farmacias del Público y que tienen en almacén la cantidad suficiente del producto para los próximos seis meses, fruto de la planificación que se hizo y de los acuerdos de compras firmados con proveedores.

“Incluso si se acabara totalmente en el sector privado, nosotros en PROMESE tenemos para garantizar las insulinas a los pacientes por los próximos meses”, señaló, al recordar que a nivel mundial se registran dificultades porque Ucrania es uno de los principales suplidores de insulina y biosimilares en el mundo, y se ha afectado fruto de la guerra con Rusia.

Ibrahim explicó que la mayor escasez se observa en la 70/30 que es una mezcla de la insulina humana NPH 70 unidades de insulina rápida 30 unidades, por lo que si a un paciente se le termina, puede acudir a su médico para que éste le explique que puede colocarse 70 de una y 30 de otra, porque se puede combinar, ya que su mezcla se hizo para evitar que el paciente tenga dos pinchazos a la vez.

Dijo que el INDEN aún cuenta con abasto del medicamento y que los fabricantes prometen nuevas entregas antes de terminar este mes, y aseguró que ellos han estado supliendo a una gran parte de los pacientes que acuden allí en busca del medicamento.

Diabetes

Los problemas de salud

Preocupación.

Preocupación al respecto expresaron Hazbún y Mercedes ante los problemas de salud que acarrea en los pacientes con diabetes el no tener las facilidades de acceso al tratamiento.

Hazbún explicó que desde hace varios meses como sociedad de Endocrinología y Nutrición ha estado presentando preocupación por la escasez de la medicina en el mercado privado, lo cual expusieron a los suplidores del producto, así como a las autoridades de Salud Pública.

Dijo que hasta el momento la escasez se genera en el sector privado, pero que hasta el momento eso no ocurre en los hospitales y las farmacias del pueblo que mantienen supliendo el fármaco, por lo que los pacientes tienen esa opción de adquirirla, para que no vean descompensada su salud.

Asimismo, Mercedes dijo que las casas farmacéuticas no han dado ninguna explicación de las razones de la escasez, pero que es indudable que afecta a los pacientes que pueden caer en abandono del tratamiento, llevando a la descompensación y surgimiento de complicaciones agudas y avances de las crónicas.

Dijo que teme que el desabastecimiento se siga profundizando, lo que llevará a que la demanda de ingresos se incremente en los hospitales y ocupación de camas por largo tiempo.