Ciudadanos acuden a realizarse pruebas Covid

Moradores de distintos sectores de la capital acudían ayer a la carpa blanca del Ministerio de Salud Pública a realizarse pruebas diagnósticas para detectar el virus del Covid-19.

Aunque las enfermeras encargadas de la jornada de pruebas se negaron a precisar la cantidad que habían contabilizado cuando el equipo de reporteros de este diario llegó a la entidad, cerca de las 10:40 de la mañana, debido a que tienen “prohibido” develar información, al menos seis ciudadanos estaban sentados en espera de resultados mientras que otros llegaban.

Uno de ellos fue Félix Junior Silverio, de 25 años, quien por recomendación de su lugar de trabajo se realizó una prueba de detección del virus debido a que tenía varios de los síntomas (fiebre, secreción nasal, entre otros).

“Hay mucho Covid-19 y la gente no se está cuidando realmente”, dijo Silverio.

Según los datos más recientes difundidos por la Dirección Epidemiológica de Salud Pública, en el boletín 1,142, se procesaron 13,822 muestras en siete días, con 1,340 resultados positivos al virus y 1,024 casos activos.

Además, durante la semana se procesaron 13,822 muestras, de las que 8,500 fueron PCR y el resto antigénicas.

Otro señor que se encontraba sentado debajo de la gran carpa, identificado como Héctor Inoa, expresó que fue a hacerse la prueba porque tiene “una gripe” y necesitaba tener la certeza de que no es Covid-19.

“Me ha dado Covid-19 antes y me he vacunado dos veces… yo opino que ese virus anda todavía. La gente no le hace caso a eso, pero está”, comentó Inoa, de unos 60 años.

Katherine Aquino manifestó que últimamente hay muchos casos, lo que dijo la está asustando un poco, porque como que está reviviendo el virus. “A mi parecer por el momento se ve controlado”.

Aquino fue a realizarle una prueba a su hija menor de edad, puesto que la noche anterior (el jueves) tenía mucha fiebre.

Desde que inició el 2024, la tendencia de los casos de Covid-19 va en ascenso, ya que la primera semana el sistema de vigilancia captó 793 y la segunda 986, en tanto que la tercera se reportan 1,340, para un acumulado de 3,119.

La variante JN.1 fue identificada como la cepa predominante del virus, presente en 14 provincias del país.

Hospitales

Durante un recorrido realizado por los hospitales Francisco E. Moscoso Puello, Santo Socorro y Luis Eduardo Aybar se constató que la situación hospitalaria del virus se mantiene estable.

El miércoles, la institución dijo que solo hay 10 pacientes ingresados, tanto en hospitales públicos como en privados. Además, que no hay pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ni en ventilación mecánica.

Vacunación

Las personas siguen fluyendo hacia los centros de vacunación, aunque “lentamente”.

Cerca del mediodía el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte había inoculado una decena, mientras que se habían vacunado unas 10 personas en la carpa del organismo.

La mayoría buscaba su refuerzo y también, completar el esquema para fines de viajes.

La provincia de Santiago fue la que mayor número de caso de Covid-19 registró la última semana, para un total de 451, seguido del Distrito Nacional con 154, la provincia Santo Domingo con 139 y Duarte con 105.